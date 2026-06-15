Lula y Tedros piden al G7 hacer del apoyo al Acuerdo Global sobre Pandemias una prioridad

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Ginebra, 15 jun (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidieron a los jefes de gobierno de los países del G7 que se reúnen a partir de hoy que apoyen sin reservas la aprobación de la última pieza que falta al Acuerdo Global sobre Pandemias.

En una carta abierta a los líderes del G7 – en el que Lula participará como invitado -, ambos explican que si no se aprueba el anexo del acuerdo para identificar rápidamente los patógenos con potencial pandémico y compartir la información genética que permitiría desarrollar diagnósticos, tratamientos y vacunas, el mundo seguirá en una situación similar a la que había cuando surgió la pandemia de covid-19.

Destacaron que los científicos estiman que «existe cerca de una probabilidad entre cuatro de que se produzca otra pandemia en la próxima década».

Por ello, les instaron a dar una señal clara de que aprobar ese anexo es «una prioridad nacional» en la próxima ronda de negociaciones que se realizará en Ginebra, del 6 al 17 de julio próximo, y que den instrucciones en este sentido a sus equipos negociadores.

«Las cuestiones pendientes no se resolverán únicamente mediante esfuerzos técnicos. Necesitan la señal clara que solo un jefe de gobierno puede dar: que finalizar este anexo es una prioridad nacional y que sus negociadores pueden buscar el consenso con valentía en lugar de cautela. La solidaridad es nuestra mejor inmunidad, pero la solidaridad debe elegirse, y debe elegirse desde arriba», señalan en su carta.

Ambos abordan en esta declaración pública las dudas que han levantado los opositores al Acuerdo en relación a la supuesta pérdida de soberanía en favor de la OMS en caso de quedar aprobado en su totalidad.

A este respecto, Lula y Tedros aseguran que no hay nada de eso y que el propio anexo en cuestión (denominado entre los negociadores PABS, por anexo de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios) lo aclara al establecer que «nada en el Acuerdo otorga a la OMS autoridad para dirigir o modificar las leyes o políticas de un país, ni para imponer medidas como confinamientos, restricciones de viaje o mandatos de vacunación»

«Cualquier decisión de ese tipo seguirá correspondiendo a los Estados soberanos», insisten.

El anexo que se negocia no solo establece el acceso rápido a patógenos para acelerar la investigación, sino también incluye una suerte de cláusula de solidaridad para que esta valiosa información no quede en manos de países y laboratorios con capacidad de producción y que terminan actuando en función de sus propios intereses.

«Hoy en día, las reglas para acceder a un patógeno y compartir los beneficios derivados de él se improvisan caso por caso, a menudo en plena crisis», recuerdan.

Por ello, el presidente brasileño y el jefe de la OMS destacan que «el sistema PABS se basa en un principio simple y justo: quienes comparten rápidamente patógenos peligrosos deben poder confiar en que las vacunas y tratamientos derivados de ese intercambio llegarán también a sus poblaciones».

De este modo, el PABS busca convertirse en el marco único con reglas estables que permiten a los laboratorios y socios de todo el mundo actuar con rapidez en caso de un brote de potencial pandémico. EFE

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