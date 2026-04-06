Lunes, 6 de abril de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 6 abr (EFE).-

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ofrecerá una conferencia de prensa acompañado ‘con militares’ en la Casa Blanca pasado el mediodía del lunes, una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán.

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Haifa (Israel).- Equipos de emergencia continúan la búsqueda de dos cuerpos entre los escombros de un edificio alcanzado por un misil iraní el domingo, ataque en el que murieron dos personas.

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Miami (EE.UU.).- La misión de Artemis II entra en su fase más importante este lunes, cuando los cuatro astronautas verán el lado más oculto de la Luna y superarán la distancia récord de más de 400.000 kilómetros en el espacio profundo desde la Tierra, lo que interrumpirá por un momento su comunicación con la NASA durante unos 40 minutos.

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Buenos Aires.- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne este lunes en Buenos Aires con su homólogo argentino e ideológicamente afín, Javier Milei, en el que será su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo.

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Ciudad de México.- Transportistas y agricultores mexicanos convocaron a una movilización nacional este lunes, que incluirá bloqueos en carreteras y accesos estratégicos del país, para exigir mayor seguridad y denunciar el incumplimiento de acuerdos con el gobierno, lo que consideran un abandono de ambos sectores.

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Santo Domingo.- A dos días de cumplirse el primer aniversario del desplome de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, que dejó 236 muertos, un tribunal retoma la audiencia preliminar en contra de los propietarios del centro de diversión.

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Washington.- El presidente y la primera dama de Estados Unidos, Donald y Melania Trump, abren los jardines de la Casa Blanca para que centenares de niños jueguen a la tradicional carrera de huevos de Pascua.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Ciudad de Guatemala.- Las autoridades guatemaltecas brindan una rueda de prensa sobre las emergencias e incidentes registrados durante la Semana Santa, donde miles de personas locales y extranjeros visitaron los principales atractivos turísticos del país centroamericano.

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Asunción.- La Iglesia católica de Paraguay invita a una procesión y a una misa en la capital del país, Asunción, con motivo de la llegada de una reliquia de restos corporales de San Francisco de Asís a la Catedral Metropolitana de Asunción.

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Bogotá.- La Defensoría del Pueblo presenta una agenda de «decisiones impostergables» que debe tomar el próximo Gobierno colombiano, que asumirá el 7 de agosto, en materia de derechos humanos.

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Pampanga (Filipinas).- Filipinas ha celebrado este lunes la ceremonia de apertura de los ejercicios Cope Thunder 26-1 de la Fuerza Aérea del país, unas maniobras de práctica en colaboración con Estados Unidos para mejorar la coordinación operativa, la preparación y la eficacia de ambas naciones.

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Montevideo.- El buque escuela uruguayo Capitán Miranda comienza su trigésimo sexto viaje de instrucción, en el que recorrerá diversos puertos de seis países: Brasil, Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España.

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Asunción.- Las Embajadas de España, México, Uruguay, Panamá, Argentina, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Chile, Perú y la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay presentan la primera edición del Festival de Cine Iberoamericano.

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Edimburgo.- Comienza el Festival de Ciencia de Edimburgo, considerado uno de los mayores certámenes científicos de Europa y el mundo (hasta el 19 de abril).

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Ciudad de México.- El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, se ha convertido en una de las figuras más populares de la política reciente del país y, desde hace unos meses, en una de las más demandadas en los puestos callejeros, donde abundan productos personalizados con su rostro como toallas, ropa de cama o almohadas.

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Nueva York (EE.UU.).- La obra ‘Aguardiente’, un musical que a través de dos amigos, un colombiano y un puertorriqueño, cuenta la historia de muchos emigrantes, y lleva al escenario ritmos caribeños, es la pieza comisionada para celebrar los 50 años del teatro Gala en Washington, que durante cinco décadas ha promovido y difundido las artes y culturas latinas entre un público diverso.

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Múnich (Alemania).- Liga de Campeones. Entrenamiento previo del partido de ida de los cuartos de final Real Madrid-Bayern de Múnich.

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cdp/EFE

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