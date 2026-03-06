Más ataques caen sobre Teherán en «nueva fase» de la guerra anunciada por Israel

afp_tickers

4 minutos

El ejército israelí lanzó este viernes una serie de ataques «a gran escala» sobre Teherán como parte de una «nueva fase» de su guerra contra Irán, que ha extendido además a Líbano con fuertes bombardeos sobre Beirut.

El conflicto, desatado el fin de semana tras una ofensiva israeloestadounidense contra Irán, entró en su séptimo día y se ha extendido a todo Oriente Medio debido a múltiples represalias de la república islámica.

Varios medios iraníes, entre ellos la televisión estatal Irib, informaron la mañana del viernes de una serie de explosiones en diferentes barrios de la capital.

Las fuerzas armadas israelíes indicaron que su blanco era «la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán».

La agencia estatal de noticias libanesa Ani también reportó que Israel llevó a cabo temprano nuevos bombardeos en los suburbios del sur de Beirut, sin mencionar víctimas por el momento.

Estas confrontaciones han generado la disrupción de los mercados económicos mundiales, mientras su duración sigue siendo incierta.

«Estamos solo al comienzo de los combates», afirmó el jueves por la noche ante la prensa el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, al asegurar que Washington dispone de munición suficiente para «llevar a cabo esta campaña durante el tiempo que sea necesario».

– No habrá «negociaciones» –

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, anunció el jueves por la noche que la guerra entraba en una «nueva fase».

«Tras llevar a cabo con éxito la etapa de ataque sorpresa, durante la cual hemos establecido nuestra superioridad aérea y neutralizado la red de misiles balísticos, pasamos ahora a la siguiente fase de la operación», dijo en una declaración televisada.

Reiteró que Israel continuará con el «desmantelamiento del régimen» iraní y de sus capacidades militares y que el Estado hebreo todavía tenía «más sorpresas reservadas» contra Teherán.

En Washington, el presidente Donald Trump exigió «participar» en la elección del sucesor del ayatolá Alí Jamenei, quien murió en el primer día de bombardeos de su país e Israel contra Irán, y afirmó que el hijo del líder supremo no era «aceptable» a sus ojos para dirigir el país.

En tanto, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó la determinación de Teherán en la guerra y afirmó a la cadena estadounidense NBC que no buscaba ni un «alto el fuego» ni «negociaciones».

Lo cierto es que en este séptimo día de conflicto, Irán parece conservar su capacidad ofensiva.

Arabia Saudita y Catar anunciaron el viernes por la mañana que repelieron ataques con drones y misiles contra bases aéreas, mientras que en Baréin un hotel y varios edificios residenciales fueron alcanzados.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, anunciaron también este viernes una nueva salva de proyectiles hacia Tel Aviv, donde ya se habían escuchado explosiones el jueves por la noche sin que se reportaran víctimas.

Y el grupo proiraní Hezbolá, contra el que Israel está llevando a cabo una amplia ofensiva en Líbano, también dijo haber lanzado cohetes y artillería hacia territorio israelí.

El ejército del Estado hebreo recibió la víspera la orden de avanzar más profundamente en el sur de Líbano para ampliar su zona de control en la frontera, según el general Zamir.

– Pánico en Beirut –

El jueves, el pánico ya se había apoderado de Beirut, tras un llamamiento sin precedentes de Israel para evacuar los suburbios del sur de la capital. Inmediatamente se formaron atascos en este bastión de Hezbolá, donde residen cientos de miles de personas.

Por la noche, la zona fue objeto de ataques, uno de ellos «muy violento» según la agencia estatal de noticias Ani, y el ejército israelí anunció que comenzó a atacar «las infraestructuras de Hezbolá».

Según el Ministerio de Salud libanés, al menos 123 personas han muerto y 683 han resultado heridas desde el lunes.

En Irán, la agencia Irna habla de un balance de 1.230 muertos desde el sábado, cifras que la AFP no ha podido verificar.

En el frente naval, Estados Unidos afirmó haber hundido 30 barcos iraníes desde el inicio de la guerra.

Pero el estrecho de Ormuz, clave en el golfo Pérsico y por donde normalmente transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, sigue siendo de facto intransitable.

En cuanto a otro eje estratégico, el mar Rojo, los hutíes de Yemen, aliados de Teherán, han asegurado que tienen «el dedo en el gatillo» y que están «listos para responder en cualquier momento».

burs/phs/roc/arm/cr