Más de 150.000 personas se manifiestan en Praga contra el nuevo gobierno populista checo

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Praga, 21 mar (EFE).- Más de 150.000 personas se manifestaron este sábado en Praga contra el nuevo Gobierno checo, formado por populistas, ultrananacionalistas y eurocríticos, por su retirada de apoyo militar a Ucrania y lo que consideran una deriva que amenaza las libertades civiles y acerca al país a modelos como Hungría y Eslovaquia.

«Nos hemos reunido aquí los que nos oponemos a que nos lleven en dirección de Eslovaquia y Hungría», dijo al inicio del encuentro Mikulas Minar, presidente de la ONG ‘Un millón de momentos para la democracia’.

Los manifestantes también denunciaron que un proyecto de ley sobre ONG inspirado en modelos rusos podría limitar la sociedad civil, estigmatizar la cooperación internacional y otorgar amplios poderes de control al Estado sin suficientes garantías judiciales.

Unas de las reivindicaciones de los manifestantes fue la dimisión de Natálie Vachatová, asesora gubernamental que coordina la redacción de la futura ley sobre ONG.

«La ley con la que se quiere hacer bullying a las oenegés y todas las entidades que reciben un euro del exterior la han copiado de Moscú», declaró desde el podio del parque de Letná la vicepresidenta de ‘Un millón de momentos’, Mariana Novotna.

Esta ley fue considerada por los organizadores como una «ataque a las libertades cívicas», y un paso en dirección hacia supuestos «regímenes no democráticos de Europa», en los que se volvió a citar a Hungría y Eslovaquia.

En Hungría, el intento de control de las ONG fue impugnado con éxito ante el Tribunal de Justicia de la UE, que en 2020 dictaminó que la norma era ilegal por vulnerar la libre circulación de capitales y los derechos fundamentales.

Por su parte, en Eslovaquia, una legislación de corte similar impulsada por el ejecutivo de Robert Fico fue suspendida por el Tribunal Constitucional a finales de 2025.

En el encuentro, que se celebró bajo el lema «No dejemos que nos roben el futuro», ondearon también pancartas alusivas al proceso penal que afronta el primer ministro, el populista Andrej Babis, por abusos con fondos comunitarios, una causa paralizada por la inmunidad parlamentaria de la que goza el político.EFE

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