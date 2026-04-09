Más de 2 años de cárcel para ladrón que robó un huevo y reloj de Fabergé en pub londinense

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Londres, 9 abr (EFE).- Un varón de 29 años fue condenado este jueves a dos años y tres meses de prisión tras robar un bolso que contenía un huevo y un reloj de Fabergé, valorados en total en 2,2 millones de libras esterlinas (2,5 millones de euros), en un pub londinense.

El imputado, identificado como Enzo Conticello -o Hakim Boudjenoune-, recibió hoy la sentencia en el Tribunal de la Corona de Southwark (sur de Londres), después de declararse culpable de tres cargos de fraude por falsa representación y un cargo de robo en una vista anterior en febrero.

Las cámaras de seguridad captaron a Conticello cuando robaba el bolso a una mujer en un pub del barrio londinense de Soho el pasado 7 de noviembre de 2024. Dentro de éste, había un huevo Fabergé con incrustaciones de esmeraldas y un reloj que habían expuesto en un evento de trabajo esa misma noche, así como el ordenador y la cartera de la víctima.

Las imágenes también mostraron al imputado intentando robar otra mochila en el mismo lugar minutos antes, así como utilizando las tarjetas bancarias robadas en varios establecimientos posteriormente.

El imputado declaró al Tribunal que buscaba «dinero fácil» y que entregó el bolso, con todos los objetos de valor dentro, para comprar droga. Aparentemente, ignoraba el valor de las joyas de Fabergé que estaba hurtando.

Conticello fue identificado por los agentes, pero no lo lograron localizar hasta un año más tarde en Belfast (Irlanda del Norte), después de que las autoridades norirlandesas lo arrestasen por otro delito de robo y diera un nombre y documentación de identidad falsa.

Agentes de la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) se desplazaron en enero hasta Belfast para detener a Conticello y trasladarlo de vuelta a la capital británica para comparecer ante la justicia.

Las piezas de Fabergé desaparecidas, que forman parte de una edición limitada de la legendaria firma de joyería rusa, todavía no han sido recuperadas. El huevo, según la descripción de las autoridades, mide unos 10 centímetros de alto y es de color verde y dorado; mientras que el reloj es de oro rosa con correa de cuero marrón.

«El acusado nunca explicó a la Policía qué hizo con las joyas de gran valor. Nuestra investigación para encontrar el huevo y el reloj continúa, y pedimos a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con nosotros», dijo el detective de la Met Police Arben Morina, encargado del caso. EFE

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