Más de 3.000 bomberos combaten un día más el fuego en Portugal

Lisboa, 22 ago (EFE).- Más de 3.000 bomberos, acompañados de 964 medios terrestres y 25 aéreos, siguen combatiendo varios incendios activos en Portugal, donde la protección civil prolongó hasta el lunes 25 de agosto el nivel naranja de riesgo en todo el país.

Así lo confirmó el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, en una rueda de prensa en la que indicó que dos efectivos resultaron heridos este viernes y fueron trasladados a centros médicos, aunque fuera de gravedad.

La zona de Arganil (centro del país) sigue siendo la más preocupante, donde las llamas están activas por noveno día consecutivo y casi 1.600 bomberos tratan de extinguir el incendio, apoyados por 527 vehículos y 15 aeronaves.

Según la página web de la ANEPC, hay 41 fuegos registrados este viernes en Portugal, de los que cuatro son «significativos».

Además de Arganil, hay fuego activo en la zona de Castro Daire (distrito de Viseu, norte), en Figueira de Castelo Rodrigo (distrito de Braga, noroeste, fronterizo con España) y en Vila Marim (distrito de Vila Real, norte).

La ola de incendios se cobró en la noche del martes la tercera víctima mortal del verano en Portugal, un hombre que falleció al caerse de la máquina agrícola que conducía al combatir las llamas en el municipio de Mirandela, en el distrito de Bragança (noreste del país). EFE

