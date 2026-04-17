Más de 3.500 policías cuidarán el superclásico entre Olimpia y Cerro Porteño

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Asunción, 17 abr (EFE).- Más de 3.500 policías estarán a cargo de la seguridad del superclásico del fútbol paraguayo entre Olimpia y Cerro Porteño, el segundo de este año entre el líder de Torneo Apertura y su escolta.

El jefe del departamento de Eventos Deportivos de la Policía en Asunción, el comisario Héctor Fernández, informó que desde la noche del sábado se activará una «alerta de seguridad» para resguardar a los hinchas de ambos equipos, y los alrededores del estadio Defensores del Chaco, con capacidad para unos 40.000 espectadores.

El director de la Policía Nacional de Asunción, Juan Agüero, detalló en la misma conferencia de prensa que está prohibido el ingreso al escenario deportivo de bebidas alcohólicas, armas de fuego o las denominadas blancas, así como de petardos u otro tipo de pirotecnia.

El domingo se jugará la edición 331 del superclásico que ambos conjuntos disputan desde 1913, con un balance de 114 victorias para Olimpia, 113 para Cerro Porteño y 103 empates.

Olimpia, dirigido por el argentino Pablo Sánchez, buscará ampliar su ventaja como líder del Apertura, en el que acumula 39 puntos, 6 más que Cerro Porteño.

El conjunto franjeado igualó sin goles el miércoles con Barracas Central de Argentina y retuvo el liderato del Grupo G de la Copa Sudamericana con 4 puntos en 2 jornadas, uno más que el escolta Audax Italiano.

En tanto que Cerro Porteño llegará impulsado en lo anímico tras vencer por 1-0 a Junior de Barranquilla en un partido del martes por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores. EFE

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