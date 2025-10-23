Más de 600 personas huyen a Tailandia de un centro de estafas de Birmania tras un allanamiento

Mas de 600 personas huyeron de uno de los principales centros de estafas de Birmania e ingresaron a Tailandia, luego de un allanamiento militar en el sitio, informó el jueves una autoridad provincial tailandesa.

Un total de «677 personas huyeron del centro de estafas» KK Park de Birmania cruzando el río Moei a Tailandia la mañana del jueves, dijo a la AFP Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, vicegobernador de la provincia de Tak, fronteriza con Birmania.

Grandes instalaciones han proliferado en esta zona limítrofe donde estafadores cibernéticos realizan engaños con propuestas de negocios o romance.

Birmania comenzó en febrero a realizar operativos contra estas redes de estafas, lo que ha permitido repatriar a 7.000 trabajadores.

No obstante, una investigación de la AFP reveló que ha continuado la construcción de estas instalaciones, que utilizan receptores de internet satelital de la empresa Starlink, de Elon Musk.

«La policía migratoria y una fuerza tarea del ejército han trabajado conjuntamente para dar asistencia con métodos humanitarios», dijo Sawanit el jueves a la AFP.

Agregó que el proceso permitirá a las autoridades determinar si los trabajadores son víctimas de tráfico humano, y si no podrían ser procesadas por cruzar ilegalmente la frontera.

Algunos de los trabajadores de los centros son víctimas de tráfico de personas pero, según expertos, otros llegan voluntariamente con la esperanza de ganar dinero en esta multimillonaria industria ilícita.

La Administración Provincial de Tak dijo en un comunicado que el grupo que llegó desde Birmania incluye extranjeros -hombres y mujeres- y las autoridades creen que muchos más cruzarán la frontera.

