Más de 600.000 libaneses desplazados regresaron a sus hogares desde el cese el fuego

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Más de 640.000 libaneses desplazados regresaron a sus hogares desde la última tregua, a finales de junio, en las hostilidades entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que habían obligado a más de un millón de personas a abandonar sus casas, informó este jueves la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Líbano fue arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó misiles contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní en ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel.

Israel respondió con intensos bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre en el sur del Líbano, donde sus tropas aún ocupan amplias zonas del territorio.

Las autoridades libanesas afirman que los ataques israelíes causaron la muerte de unas 4.300 personas y desplazaron a más de un millón, especialmente del sur del país y de los suburbios del sur de Beirut.

En un informe publicado el jueves, la OIM indicó que «646.107 desplazados internos comenzaron a regresar a sus comunidades» en el sur del país y en los suburbios del sur de Beirut.

Pero otras 500.000 personas siguen desplazadas, según datos recopilados en coordinación con las autoridades locales desde el 22 de junio.

Sigue siendo imposible regresar a decenas de ciudades y pueblos cercanos a la frontera sur, muchos de los cuales sufrieron una destrucción masiva.

El acuerdo firmado por Teherán y Washington el mes pasado estableció un alto el fuego en Líbano a partir del 21 de junio.

Prevé el desarme de Hezbolá, una retirada gradual de Israel del sur del Líbano y el despliegue del ejército libanés en la zona, comenzando por dos áreas piloto.

Sin embargo, el acuerdo -rechazado por Hezbolá- no establece un calendario para la retirada israelí.

En su lugar, condiciona dicha retirada al desarme previo de Hezbolá, exigencia difícil que, según expertos, el Estado libanés no puede cumplir.

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