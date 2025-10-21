Más de 800 migrantes interceptados en barcas en el mar y devueltos a Libia en una semana

Argel, 21 oct (EFE).- Un total de 802 migrantes, entre ellos 47 menores, fueron devueltos a Libia entre el 12 y el 18 de octubre tras la intercepción de sus embarcaciones en las que intentaban cruzar el Mediterráneo central para alcanzar costas europeas, según informó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El informe semanal de la OIM indicó que los migrantes devueltos a Libia -país considerado no seguro para este colectivo-, 690 son hombres y 65 mujeres, mientras que no se registraron fallecidos ni personas desaparecidas.

Desde principios de este año hasta el pasado 18 de octubre, la OIM señaló que 21.236 migrantes fueron devueltos al país magrebí, entre ellos 794 menores, 18.352 hombres y 1.882 mujeres, mientras que de las 208 personas restantes no se especificaron detalles.

Durante el mismo periodo, 461 personas perdieron la vida en la ruta marítima del Mediterráneo Central y 424 permanecen desaparecidas.

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) indicó en sus últimos datos publicados que, entre las 55.976 personas que alcanzaron costas italianas hasta el 10 de octubre desde el norte de África en lo que va de año, 49.792 salieron de Libia.

El Gobierno italiano anunció a mediados de octubre la renovación del acuerdo de 2017 que mantiene con las autoridades libias para contener la migración en el Mediterráneo, a pesar de las múltiples denuncias de varias ONG sobre malos tratos, agresiones y disparos por parte de los guardacostas libios.

Desde el derrocamiento del régimen de Muamar Gadafi en 2011, Libia entró en un periodo de inestabilidad política que convirtió el país en lugar de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países de África subsahariana. EFE

