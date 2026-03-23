Más de cien militares iban en avión Hércules accidentado en Colombia y hay sobrevivientes

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Bogotá, 23 mar (EFE).- Más de un centenar de soldados iban a bordo del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó este lunes al despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo (sur), y algunos de ellos sobrevivieron, informaron las autoridades.

«Se informa que hay más de cien pasajeros, en su mayoría militares», dijo el gobernador del Putumayo, John Gabriel Molina, en declaraciones a Caracol Televisión, y confirmó que algunos soldados fueron rescatados heridos de entre los restos del aparato, que se incendió al caer a tierra. EFE

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