Más de dos tercios de los kazajos votaron en histórico referéndum constitucional

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Astaná, 15 mar (EFE).- Más de dos tercios de los kazajos, un 73,24 %, votaron este domingo en un histórico referéndum constitucional celebrado en la mayor república centroasiática.

Según informó la Comisión Electoral Central (CEC), en la consulta participaron 9,1 millones de votantes de los 12,4 millones de kazajos incluidos en el censo.

Como es tradición, sólo un 33,43 % de electores ejercieron su derecho al sufragio en la segundad ciudad y antigua capital del país, Almaty, siempre muy crítica con el gobierno central.

Mientras, en la capital del país bañado por el mar Caspio, Astaná, acudieron a las urnas un 60,36 % de los votantes en un referéndum cuyos primeros resultados se conocerán tras la medianoche.

Los sondeos previos apuntaban a que más de un 70 % de los kazajos apoyará esta reforma, aunque se desconoce si esto incluirá a los más jovenes, muy críticos con el aparato burocrático y a los que sobre el papel está dirigido el plebiscito, según admitió el propio presidente, Kasim-Yomart Tokáyev.

«La Constitución adoptada en 1995 jugó su papel. Nuestro país vivió bajo ese documento durante 35 años, pero el tiempo no se detiene», dijo tras depositar su voto en el Palacio de los Estudiantes de Astaná.

Destacó que la nueva Carta Magna, además de garantizar las libertades fundamentales, «reafirma la integridad territorial, soberanía e independencia de nuestro país», según informó la oficina de prensa de la Presidencia.

Aunque ésta es la séptima consulta de ese tipo desde la independencia en 1991, en esta ocasión se propone modificar más del 80 % de las cláusulas contempladas por la Carta Magna.

«Un presidente fuerte, un Parlamento influyente y un gobierno responsable», es el eslogan con el que el presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, convocó hace poco más de un mes el referéndum.

Tokáyev defiende que la nueva Constitución otorgará más facultades al Legislativo, un paso que debería democratizar un modelo político hasta ahora «superpresidencialista».

De hecho, la mayor novedad será la creación de un Parlamento unicameral (Kurultái) -hasta ahora había dos cámaras- con 145 miembros, que serán elegidos cada cinco años de manera proporcional por listas de partidos, y que excluirá la cuota presidencial.

Con todo, algunos analistas y observadores extranjeros, además de la oposición, advierten que, en realidad, la nueva Constitución reforzará el poder del presidente y no contribuirá a la separación de poderes.EFE

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