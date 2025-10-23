Más de la mitad de los estados en México tienen cifras preocupantes de violencia letal:ONG

3 minutos

Ciudad de México, 23 oct (EFE).- Al menos 17 de los 32 estados que integran México mantienen un balance «negativo o muy negativo» de la violencia letal, según un informe difundido este jueves por la organización México Evalúa.

“El proceso de pacificación no se ha consolidado territorialmente. Tan es así que 17 estados muestran cifras preocupantes de violencia letal: tasas altas, al alza o ambos casos”, señala el documento ‘Violencia y pacificación a nivel local’.

Según el informe, la reducción a nivel país de homicidios dolosos, que según el Gobierno mexicano ha sido 32 % menos en el primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, “oculta realidades estatales de persistente conflictividad”.

“En muchas de estos estados, los incrementos coinciden con las tácticas de debilitamiento operativo contra el crimen organizado: detenciones, decomisos y despliegues federales”, subraya el informe.

Afirma además que estas acciones, cuando no llevan un acompañamiento institucional local, parecen “provocar reacomodos violentos y disputas por el control de mercados ilícitos”.

Por ello, el documento refiere a que la evidencia apunta a una dinámica de fragmentación criminal, por un lado, y a una insuficiencia de la política de seguridad basada, exclusivamente, en el debilitamiento operativo del crimen organizado.

La organización señala que las cifras oficiales sobre el homicidio doloso “no son completamente confiables, ya que, por un lado, policías y fiscalías carecen de herramientas técnicas y capacidades institucionales para realizar un conteo exhaustivo y homogéneo de los asesinatos.

Por otra parte, señala, el contexto político suele desincentivar la transparencia en el registro, afectando la calidad de los datos oficiales.

“Tampoco se descarta que algunas organizaciones criminales recurren a la desaparición de personas como mecanismo para encubrir la violencia letal y reducir su visibilidad estadística”, apunta.

El documento refiere que de 2018 a 2025 las víctimas de homicidio doloso registran una reducción del 27,2 % a nivel país, sin embargo, en el mismo periodo, las víctimas de otros delitos contra la vida y la integridad corporal incrementaron 118,2 % y las personas desaparecidas y no localizadas, 112,9 %.

Asimismo, precisa que los estados con una mayor tasa de violencia por cada 100.000 habitantes son Sinaloa (59,2 %), Hidalgo (47 %), Baja California Sur (31,2 %), Ciudad de México (25,4 %) y Nayarit (22,6 %).

“La persistencia de altos niveles en entidades del noroeste y del Bajío sugiere que las políticas de debilitamiento operativo del crimen organizado no han sido acompañadas de estrategias locales de fortalecimiento institucional ni de coordinación interregional”, destaca. EFE

csr/jmrg/nvm