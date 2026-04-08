Más del 70 % de los moldavos apoya la reanudación del diálogo energético con Rusia

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Moscú, 8 abr (EFE).- Más del 70 % de los moldavos apoyan la reanudación del diálogo energético con Rusia y opinan que Europa debería de hacer lo mismo, según una encuesta publicada este miércoles.

De acuerdo con el sondeo, que cita el portal Noi.md, solo poco más de un 20 % se pronuncia contra cualquier negociación con Rusia.

Al responder a la pregunta sobre quién debe iniciar ese diálogo, el 26 % de los encuestados dieron el nombre de la presidenta moldava, Maia Sandu, y el 9 % opinaron que esa misión le corresponde al primer ministro, Alexandru Munteanu.

El mes pasado, las autoridades moldavas anunciaron la decisión de iniciar recortes del gasto público a raíz de la crisis energética causada por la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro explicó que la medida se debe a «la tensa situación económica internacional y la creciente presión sobre los precios de la energía y los combustibles».

Desde principios de marzo, los precios de la gasolina y el diésel en Moldavia marcan nuevos récords cada semana. EFE

mos/fpa