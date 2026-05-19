Más del 85 % de solicitudes de patentes de América Latina provienen de fuera de la región

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Santiago de Chile, 19 may (EFE).- Más del 85 % de las solicitudes de patentes registradas en América Latina y el Caribe provienen del resto del mundo, según un estudio publicado este martes que advierte las debilidades estructurales que «limitan la capacidad de la región para capturar los beneficios de la innovación» e impulsar su desarrollo económico.

El informe, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Oficina Europea de Patentes (OEP), analiza y ofrece nueva evidencia sobre la relación entre la protección de la propiedad intelectual y la actividad económica en nueves países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Uruguay.

Entre sus hallazgos, el documento señala que las industrias manufactureras intensivas en propiedad intelectual generan el 12,4 % del empleo formal manufacturero en la región y el 13 % del valor agregado del mismo sector, además de pagar salarios 32,1 % superiores.

No obstante, señala el estudio, las industrias intensivas en propiedad intelectual explican solo 9 % de las exportaciones y 19 % de las importaciones regionales, mientras la inversión en investigación y desarrollo sigue siendo baja y concentrada principalmente en el sector público y académico.

«América Latina y el Caribe necesita una conversación sobre propiedad intelectual más madura y conectada con el resto de las políticas de desarrollo productivo; menos centrada en el instrumento aislado y más atenta al ecosistema en que ese instrumento opera», señaló el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

«La propiedad intelectual puede contribuir al desarrollo, pero lo hará mejor cuando forme parte de políticas integrales de desarrollo productivo, orientadas a cerrar brechas tecnológicas, fortalecer capacidades domésticas y mejorar la posición de la región en actividades de mayor valor agregado», subrayó el alto funcionario.

El presidente de la OEP, Antonio Campinos, señaló por su parte que «la propiedad industrial puede impulsar el desarrollo, pero su impacto económico depende del ecosistema de innovación en su conjunto y de los marcos normativos que lo apoyan».

«La región ya cuenta con importante talento y conocimientos científicos, pero las habilidades de comercialización, la capacidad de transferencia tecnológica y unos vínculos más sólidos entre la universidad y la industria, junto con políticas públicas eficaces y una mayor cooperación, son esenciales para que la innovación se traduzca en valor sostenido en el tiempo», recalcó.

Titulado «Aprovechar la propiedad intelectual para el desarrollo: oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe», el informe fue presentado durante la conferencia regional de alto nivel sobre innovación y propiedad intelectual realizada en la sede de la CEPAL en la capital chilena, evento al que asistieron autoridades, organismos internacionales y representantes de 17 países de la región. EFE

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