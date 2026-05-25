Médicos declararán sobre el paso de Maradona por clínica donde fue operado antes de morir

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Buenos Aires, 25 may (EFE).- Tres médicos que tuvieron contacto con Diego Armando Maradona en la Cínica Olivios, donde el exfutbolista fue sometido en 2020 a una cirugía antes de morir, declararán este martes en el juicio por el fallecimiento del argentino.

Entre quienes declararán está Pablo Dimitroff, exdirector médico de la Clínica Olivos, en la periferia norte de Buenos Aires, donde Maradona fue operado por un hematoma subdural en la cabeza el 3 de noviembre de 2020.

El ‘Pelusa’ permaneció ingresado en ese centro médico hasta el día 11 de noviembre, cuando fue trasladado a una vivienda en Tigre (provincia de Buenos Aires) para pasar allí el resto de su recuperación, pero falleció en esa casa el 25 de noviembre.

El año pasado, en su comparecencia en el primer juicio -anulado en mayo de 2025 por la mala actuación de una de las juezas-, Dimitroff presentó estudios prequirúrgicos realizados al exfutbolista que no figuraban en su historial médico.

Dimitroff declaró, además, que el ídolo argentino tenía conductas autolesivas, los ciclos de sueño-vigilia alterados y no cumplía con la toma de sus medicinas, motivos por los que desaconsejó a los médicos de Maradona, Leopoldo Luque y Agustina Cosachov -imputados en esta causa- trasladarlo a una casa para que siguiera allí su recuperación.

Este martes también declarará la psiquiatra Ana Marcela Waisman Campos, quien el año pasado testificó que visitó al exfutbolista en la Clínica Olivos pero que éste se negó a ser atendido por ella.

La médica se refirió además a sus contactos con Cosachov -psiquiatra de Maradona- y contó que discutieron el caso del exfutbolista

Pablo Rubino, el neurocirujano que realizó la intervención quirúrgica a Maradona en la Clínica Olivos, también se presentará este martes ante el tribunal oral.

La intervención fue impulsada por Luque, neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, pese al desacuerdo de otros profesionales de la salud que habían evaluado al paciente.

En su testimonio en el primer juicio, Rubino ofreció detalles sobre la operación y sobre los estudios previos que le realizaron al paciente.

Tras ser trasladado a una casa, Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 a causa de un «edema agudo de pulmón en un paciente con una miocardiopatía crónica reagudizada por la insuficiencia cardíaca».

Además de Luque y Cosachov, son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa de salud Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón. EFE

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