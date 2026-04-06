México ajusta estrategia en rescate de mineros atrapados en Sinaloa por presencia de agua

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Ciudad de México, 6 abr (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este lunes de un ajuste en la estrategia de rescate de los tres mineros atrapados en la mina Santa Fe, en el estado norteño de Sinaloa, ante la presencia de agua y las condiciones del terreno que dificultan las labores de búsqueda.

En un comunicado, las autoridades explicaron que las variables hidráulicas y geológicas obligaron a adaptar los métodos de búsqueda de los trabajadores, atrapados desde el 25 de marzo pasado, cuando ocurrió el derrumbe en la mina.

También, detallaron que en el yacimiento, de unos 300 metros de profundidad y 3,2 kilómetros de extensión, hay acumulación de residuos mineros en túneles y rampas, además de agua en las zonas más bajas.

Según el reporte, en la denominada «zona cero» se mantiene en operación continua un sistema de bombeo eléctrico de 25 caballos de fuerza para controlar filtraciones y escurrimientos, mientras ingenieros trabajan en su optimización y evalúan incorporar una segunda unidad.

Las autoridades indicaron que el personal de Defensa y Marina descendió por el contrapozo 50 para realizar labores de limpieza y evaluar el conducto, de donde retiraron sedimentos y detectaron un nivel de agua de 40 centímetros.

«Por ello, el Puesto de Comando determinó modificar la estrategia de intervención para adaptar los métodos de búsqueda a las variables hidráulicas y geológicas de la mina», precisaron.

En el operativo participan las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina (Semar), de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con autoridades de Sinaloa, la brigada USAR y personal de la empresa Industrial Minera Sinaloa.

El pasado 26 de marzo, las autoridades mexicanas reportaron el incidente ocurrido el día previo, el cual, de acuerdo con la CNPC, ocurrió debido al colapso de una presa de jales en la mina en la que se encontraban 25 trabajadores en la cuadrilla realizando excavaciones.

De ese grupo, 21 mineros lograron salir ilesos por sus propios medios, mientras que cuatro personas quedaron atrapadas. Uno de ellos fue rescatado con vida más de 100 horas después.

Sinaloa es uno de los principales estados productores de minerales en el país, en un sector que aporta algo más del 2 % del PIB nacional, según datos de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (Aimmgm). EFE

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