México alcanza las nueve regiones en la Guía Michelín al incorporar tres nuevos estados

Ciudad de México, 11 mar (EFE).- México contará con tres nuevos estados – Jalisco (oeste), Puebla (centro) y Veracruz (sureste)- reconocidos por su gastronomía en la prestigiosa Guía Michelín en su edición de este año en el país, lo que elevará a nueve las regiones presentes en esta publicación de referencia internacional.

Así lo anunció este miércoles desde Ciudad de México la organización encargada de editar esta guía gastronómica, cuyo director internacional, Gwendal Poullennec, intervino en un video para destacar la «increíble diversidad y creatividad» de la escena culinaria mexicana.

«Jalisco, Puebla y Yucatán formarán parte de la Guía Michelín en México. Estos estados están absolutamente repletos de sabores únicos, talentos increíbles e increíbles historias que contar. No podemos esperar a sumergirnos y mostrar todo lo que tienen que ofrecer», dijo.

Estas regiones se sumarán a la capital mexicana y a los estados de Baja California (noroeste), Baja California Sur (noroeste), Oaxaca (sur), Quintana Roo (sureste) y Nuevo León (noreste), en el reconocimiento de la prestigiosa publicación gastronómica en su sección en México, que se estrenó hace dos años.

En este sentido, el representante de la guía afirmó que la incorporación de estos territorios les permite reconocer a «aún más cocineros y restaurantes excepcionales» por todo el país norteamericano, mostrando «la variedad única de experiencias que la gastronomía mexicana tiene para ofrecer».

Según explicó la publicación, Jalisco es reconocido por sus «vibrantes» tradiciones culinarias que combinan influencias indígenas y españolas, mientras que de Puebla se valora su «rico legado» de sabores y técnicas en capas y de Yucatán, el «enfoque distintivo» que se nutre de tradiciones mayas y coloniales.

En el acto se encontraban autoridades turísticas de los tres nuevos estados que se incorporan a la lista y la secretaria de Turismo del Gobierno mexicano, Josefina Rodríguez.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Ignacio Alarcón, celebró este hito como un «día de fiesta para la gastronomía mexicana», uno de los «motores más sólidos» en materia de desarrollo social con los que cuenta el país.

Para el representante del sector de la hostelería, este reconocimiento internacional es un «catalizador turístico» y un «factor de transformación» para los establecimientos premiados, ya que «millones de viajeros en el mundo confían en ella para elegir a dónde ir y cómo consumir».

«La Guía Michelín construye marca, atrae un nuevo perfil de visitantes y multiplica la derrama económica en toda la cadena de valor (…) No solo reconoce restaurantes, incluso crea condiciones para un desarrollo económico más sólido, diversificado y sostenible en los estados participantes», señaló.

Esta guía, creada hace 126 años en Francia, reconoce a restaurantes de todo el mundo y sus galardones son una referencia internacional en el ámbito gastronómico.

En el caso de México, el año pasado fueron premiados 22 restaurantes con las codiciadas estrellas, entre los que destacó el restaurante Pujol, del chef Enrique Olvera, con dos insignias. EFE

