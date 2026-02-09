México anuncia «más apoyo» a Cuba ante las «injustas» sanciones de Estados Unidos

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que su gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba y consideró «muy injusto» que Estados Unidos imponga aranceles a los países que exportan petróleo a la isla, ya que afectan directamente a la población.

“Sí, sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba», anunció Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana calificó retiradamente de «muy injusta» la manera en la que Washington impone sanciones «a cualquier país que envíe petróleo» a Cuba.

Esta reacción de Sheinbaum ocurre en medio de tensiones por las medidas anunciadas por Washington, que contemplan aranceles a naciones que exporten petróleo o derivados a La Habana, lo que ha llevado al Gobierno mexicano a un primer envío de ayuda humanitaria el fin de semana a la isla, principalmente en forma de alimentos.

La presidenta mexicana avanzó que ese apoyo continuará en forma del envío de más asistencia humanitaria y enfatizó el carácter solidario de esta política. “Vamos a ayudar al pueblo de Cuba, como siempre se ayuda en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México», resaltó.

También reiteró su rechazo a la amenaza estadounidense de sanciones, ya que su impacto recae en la población y no necesariamente en las autoridades cubanas.

“Es muy injusto esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusto. No está bien. Porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar de acuerdo o no con el régimen de gobierno de Cuba. Pero no debe afectarse a los pueblos nunca”, señaló.

Asimismo, indicó que México continuará con gestiones diplomáticas para retomar el envío de hidrocarburos y para expresar su desacuerdo en foros internacionales.

“Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para poder recuperar el envío de petróleo. Porque no se puede ahorcar a un pueblo así de esa manera. Muy injusto, muy injusto», expresó.

La mandataria explicó que el decreto estadounidense prevé aranceles a países que exporten crudo a Cuba, por lo que su Gobierno busca evitar repercusiones para México.

El envío de ayuda desde México se produce días después de que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, asegurara que la empresa estatal envió en 2025 petróleo a la isla por valor de 496 millones de dólares.

En días recientes, México reconoció que ha frenado los envíos a la isla para evitar la activación de aranceles por parte de Estados Unidos, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria. EFE

