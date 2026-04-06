México aplica 33,9 millones de vacunas contra sarampión en medio de brote con 36 muertes

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Ciudad de México, 6 abr EFE).- La Secretaría de Salud de México informó este lunes que, entre el 1 de enero de 2025 y el 3 de abril de 2026, se han aplicado 33,9 millones de vacunas contra el sarampión en el país, en medio de un brote que ha dejado 36 muertes y más de 15.000 casos confirmados.

En un comunicado, la dependencia indicó que la estrategia de inmunización está enfocada en niñas y niños de entre 6 meses y 12 años, considerados el grupo prioritario para cortar la transmisión del virus.

En ese sentido, hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a verificar que los menores cuenten con su esquema de vacunación completo y acudir a los servicios de salud en caso de dosis pendientes.

Al mismo tiempo, destacó el objetivo de ampliar la cobertura en todo el país.

La vacunación también está dirigida a personas de entre 13 y 49 años que no cuenten con esquema completo o segunda dosis.

Las autoridades recordaron que la vacuna es gratuita y puede localizarse el centro de aplicación más cercano a través del sitio dondemevacuno.salud.gob.mx o vía telefónica.

Desde enero de 2025, México ha registrado 15.151 casos confirmados de sarampión y 36 muertes, según datos de la Dirección General de Epidemiología.

El grupo de edad con más contagios es de 1 a 4 años (1.964), seguido del grupo de 25 a 29 años (1.781) y el de 5 a 9 años (1.738).

La campaña se realiza de manera coordinada entre instituciones del sector salud, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), IMSS-Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex), Defensa y Marina, apuntó la dependencia.

Mientras que las muertes se han reportado en los estados de Chihuahua (21), Jalisco (5), Durango (2), Ciudad de México (2), Sonora (1), Michoacán (1), Tlaxcala (1), Chiapas (1), Guerrero (1) y Sinaloa (1). EFE

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