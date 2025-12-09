México apunta récord de 4,90 billones de pesos en ingreso tributario de enero a noviembre

Ciudad de México, 9 dic (EFE).- De enero a noviembre de 2025, los ingresos tributarios del Gobierno de México, es decir, fondos recaudados por impuestos, tasas y contribuciones obligatorias, llegaron a 4,90 billones de pesos (269.586 millones de dólares), un nuevo récord y que representa un crecimiento real de 4,6 % en comparación con el mismo periodo en 2024, informó este martes el Servicio de Administración Tributario (SAT).

Además, precisó que los ingresos del Gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en ese mismo periodo alcanzaron 5,52 billones de pesos (303.901 millones de dólares), un incremento en términos reales de 5,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

“La cifra registrada indica un incremento nominal de 500.591 millones de pesos (unos 27.510 millones de dólares) frente a lo contabilizado en los mismos once meses de 2024, con lo que se supera en 102,3 %”, indicó en un comunicado el SAT, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México y responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera.

También señaló que de enero a noviembre se obtuvieron 2,65 billones de pesos (145.577 millones de dólares) por el impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 222.532 millones de pesos (12.229 millones de dólares) más que en el mismo periodo de 2024 y el 5,1 % más en términos reales.

Mientras que los recursos recaudados por impuesto al valor agregado (IVA), agregó el SAT, se ubicaron en 1,36 billones de pesos (752.845 millones de dólares), un crecimiento real de 1,4 % en comparación con lo recaudado en los mismos meses de 2024.

Por último, el organismo indicó que la recaudación proveniente del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó, al cierre de noviembre, los 617.787 millones de pesos (33.951 millones de dólares), un aumento de 4,4% respecto al mismo periodo anterior. EFE

