México asegura estabilidad en el turismo tras la violencia por muerte de El Mencho

4 minutos

Cancún (México), 26 feb (EFE).- El Caribe mexicano, el principal destino turístico del país, muestra tranquilidad a pesar de los temores por la reciente ola de violencia en el país tras la muerte de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y sus posibles efectos sobre los viajes cuando se prepara para la Semana Santa, indicaron este jueves autoridades y turistas en la zona.

Los principales destinos turísticos del Caribe mantienen niveles altos de ocupación y operan regularmente, pese a los recientes hechos violentos que se registraron el domingo pasado que también alcanzaron zonas como Playa del Carmen, Cancún, Tulum o Cozumel, con la quema de vehículos y establecimientos en barrios populares alejadas de áreas turísticas.

La alerta de viaje emitida por Estados Unidos, que inicialmente incluía al estado de Quintana Roo como área de riesgo y que fue modificada señalando el retorno a la normalidad, generó nerviosismo entre algunos visitantes que ya se encontraban en el destino y otros con planes de viajar.

Autoridades locales y representantes del sector hotelero coincidieron en que la actividad turística no registró afectaciones estructurales y que la respuesta institucional permitió preservar la confianza del mercado internacional.

En este sentido, la secretaria de Turismo de Playa del Carmen, Estefanía Hernández, informó que, tras un operativo preventivo, los servicios turísticos permanecieron activos en todo momento, aunque reconoció cancelaciones puntuales tras la difusión de la noticia.

«Afortunadamente, nos quitaron el warning (aviso) de Estados Unidos, hubo algunas cancelaciones por la noticia. Obviamente, sin embargo, tuvimos la reacción oportuna de informarles que en Playa del Carmen todo permanecía en calma», señaló.

Hernández informó que hoteles en Playa del Carmen, uno de los principales polos turísticos de la región, reportan ocupaciones superiores al 85 % y que el destino contabiliza más de 600.000 visitantes.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, Offner Arjona, señaló que el turismo es particularmente sensible a factores externos, pero afirmó que el destino opera con normalidad.

Reconoció, que durante el fin de semana surgieron dudas entre viajeros con reservas activas.

“Ciertamente, el domingo tuvimos pues un poco de incertidumbre, debemos de reforzar la información en cuanto a que no hubo ninguna afectación a la población, mucho menos a los turistas”, agregó.

El operativo militar del pasado domingo en Jalisco (oeste de México) que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, generó una ola de violencia en todo el país que provocó cancelaciones de vuelos, bloqueos viales y enfrentamientos del crimen organizado con las autoridades.

«Seguimos con las puertas abiertas»

Actualmente, la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen reporta una ocupación promedio del 91 % y prevé que durante las primeras semanas de marzo se mantenga por encima del 85 %, en línea con la temporada alta de invierno.

Por su parte, en el cercano Puerto Morelos, a medio camino entre Cancún y Playa del Carmen, el secretario de Turismo Sustentable, Raúl Guadarrama, confirmó que no se registraron cancelaciones de vuelos ni de hospedaje vinculadas a la alerta.

“Hubo alguna desconfianza por parte de los turistas… El día de hoy Puerto Morelos está vivo, en todo Quintana Roo seguimos recibiendo gente, no tuvimos cancelaciones de vuelos ni de hospedaje”, indicó.

El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, la mayor parte en el occidental estado de Jalisco.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses. EFE

