México asegura que no ha recibido peticiones de connacionales para salir de Irán

2 minutos

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México anunció este viernes que por el momento no recibido peticiones de los connacionales que viven en Irán para salir del país persa, ante la creciente incertidumbre en la región por un posible ataque de Estados Unidos contra la República Islámica.

A través de sus redes sociales, la Cancillería mexicana realizó un llamado a sus ciudadanos para que eviten viajar a Irán e Israel «dadas las actuales circunstancias», al tiempo que aseguró que ningún mexicano que se encuentre en Irán haya solicitado asistencia consular.

«El personal de la Embajada de México en Irán está en contacto permanente con las y los connacionales que se encuentran en ese país», dijo la dependencia, que afirmó que su personal diplomático «han expresado su deseo de permanecer» en Teherán a pesar de la tensión creciente.

Asimismo, pidió a los mexicanos que se encuentren en Israel e Irán que sigan las indicaciones de las autoridades locales y que tengan una comunicación «directa y permanente» con la Cancillería a través del Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior

En la publicación en X recordó los teléfonos de asistencia consular de ambas embajadas.

Este anuncio se produce después de que varios países europeos como Alemania o Francia desaconsejaran viajar a la zona por la creciente conflictividad.

Además, la embajada de Estados Unidos en Jerusalén autorizó este viernes la salida de Israel del personal no esencial y de sus familiares debido a «riesgos de seguridad». EFE

des/csr/gad