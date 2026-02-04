México colaborará si EE.UU. pide apoyo en investigación por caso Epstein

Ciudad de México, 4 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que su Gobierno podría participar en la investigación relacionada con los archivos del financiero estadounidense Jeffrey Epstein pero solo si hay una solicitud formal de las autoridades de Estados Unidos, ante la aparición de nombres de figuras empresariales mexicanas.

“Tiene que abrirse la investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México participaremos, pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos”, señaló la mandataria al ser cuestionada sobre la posible implicación de ciudadanos mexicanos mencionados en dichos archivos.

Las declaraciones se producen en medio de una renovada atención pública sobre los documentos vinculados a Epstein, acusado de liderar una red de explotación sexual de menores y quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba cargos federales.

En los últimos días, la difusión y revisión de archivos judiciales y testimonios relacionados con el caso ha generado reacciones en distintos países, ante la aparición de nombres de figuras políticas, empresariales y públicas.

En las listas han aparecido nombres de empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, aunque según han señalado las autoridades, ser mencionado en los expedientes no significa que las personas hayan cometido algún delito

Sheinbaum no mencionó si existe una solicitud oficial por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos para que México colabore en las indagatorias y tampoco se refirió a nombres específicos ni a posibles investigaciones internas,

Los documentos hechos públicos la semana pasada han desvelado la relación de muchos ciudadanos conocidos con el pedófilo que murió en la cárcel en agosto de 2019 como la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, Elon Musk o Bill Clinton, que debe comparecer en el Senado de Estados Unidos para explicar esta conexión. EFE

