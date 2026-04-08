México crea más de 32.900 empleos formales en marzo

2 minutos

Ciudad de México, 8 abr (EFE).- México creó 32.930 empleos formales en marzo, un mes después de haber generado 182.778 empleos puestos de trabajo, informó este miércoles el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con estos datos, el IMSS eleva a 22.724.680 el total de empleos formales en el país, lo que representa un avance mensual del 0,1 % y anual del 1,2 %.

Según el instituto, el crecimiento interanual es la «tercer cifra máxima desde que se tenga registro y cifra máxima considerando solo los meses de marzo».

El IMSS cerró 2025 con la creación neta de más de 278.000 empleos formales, con un total de 23,89 millones de trabajadores inscritos en diciembre.

Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas advierten que presenta un retrato parcial porque en el país casi un 55 % de la fuerza laboral es informal, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La institución destacó que los sectores económicos con el mayor crecimiento anual en puestos de trabajo formales en lo que va de año son el de comunicaciones y transportes, del 10 %; el comercio, del 3,4 % y la electricidad, del 2,1 %.

El instituto también informó de un incremento anual nominal del 7,1 % en el salario medio, que alcanzó los 663,5 pesos diarios (unos 38,21 dólares) en marzo “el más alto considerando solo los meses de marzo y el segundo para cualquier desde que se tenga registro”, apuntó.

El organismo también registró más de 1,02 millones de patrones, como llama a los empleadores, una reducción anual del 2,7 %, esto se explica «por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas».

Además, precisó que, durante marzo, se registraron 56.540 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 501,9 pesos mexicanos (28,82 dólares).

Finalmente, el organismo apuntó que en el octavo mes de prueba piloto obligatoria de plataformas digitales se registraron 1,33 millones de personas beneficiadas por dicha reforma. EFE

csr/afs/gpv