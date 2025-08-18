México critica a medio español tras señalar que la esposa de López Obrador vive en Madrid

2 minutos

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este lunes al medio español ABC por reportar que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), vive en Madrid junto con su hijo, Jesús Ernesto, además desmintió la información y afirmó que ambos residen en territorio mexicano.

“Ayer sale en el periódico español, de derechas, el ABC, que Beatriz Gutiérrez Müller se fue a vivir a España y vean hoy todos los comentócratas criticando, ya respondió. Yo sabía que ella vivía en México, ella vive en México, y ya lo respondió”, manifestó la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La reacción de la gobernante mexicana ocurre luego de que Gutiérrez Müller publicara este mismo lunes en su cuenta de X que ni ella ni su hijo se han ido a vivir a España “ni a ningún otro lado”.

“Soy independiente de la política. No estoy en eso. Me dedico, desde hace décadas, a la docencia e investigación en una universidad pública de mi país, donde continúo trabajando, y desde luego no me he ido a vivir allá ni a ningún otro lado. Tampoco Jesús Ernesto”, mencionó la exprimera dama de México.

En este mismo mensaje, calificó al ABC como calumniador profesional de la “derecha más rancia y corrupta”, y que este señalamiento busca “vengarse” de López Obrador a quien describió como un “lindo señor” que durante su Administración logró “dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad”.

“En nuestro querido México, ya no roban ni mandan los que (se) sentían amos y señores de la nación. Y no se saldrán con la suya”, expresó la también escritora.

La respuesta de Gutiérrez Müller y de Sheinbaum se dio un día después de la publicación del reportaje del diario ABC, elaborado por los periodistas españoles Joan Guirado y David Yagüe.

A lo largo del artículo: ‘La esposa de López Obrador y azote de España se muda a Madrid’, los periodistas afirman que Gutiérrez Müller elegiría “la exclusiva urbanización de La Moraleja, dependiente del municipio madrileño de Alcobendas, para establecer su residencia”.

Además, resalta que la autora “estuvo detrás” de la carta que López Obrador envió en 2019 al Rey de España exigiendo disculpas por la conquista.

“De exigir disculpas públicas a España por la conquista de Hernán Cortés a instalarse en un exclusivo barrio de Madrid. El viraje vital de Beatriz Gutiérrez Müller”, apuntó el texto periodístico. EFE

abz/csr/eav

(foto)