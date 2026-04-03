México da seguimiento en Sudáfrica a periodistas detenidos y confirma libertad condicional

2 minutos

Ciudad de México, 3 abr (EFE).- La Embajada de México en Sudáfrica informó este viernes que da seguimiento permanente al caso del reportero Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García, y que ambos mexicanos quedaron en libertad condicional el 25 de marzo, mientras sigue un proceso judicial abierto en su contra.

La representación mexicana precisó en un comunicado que se les ha brindado asistencia y protección consular desde el 19 de marzo, luego de conocerse que fueron detenidos por autoridades en Sudáfrica por operar un dron en una zona restringida de Johannesburgo.

En su nota, la embajada señaló que, desde que conoció el caso, estableció contacto con autoridades sudafricanas para verificar los cargos que se les imputan, garantizarles acceso a representación legal y mantener comunicación con los connacionales.

Añadió que ambos han acudido acompañados por su abogado a las audiencias de seguimiento; aunque no dio detalles más específicos del caso y las imputaciones que pesan en el caso.

La sede diplomática agregó que, junto con la Dirección General de África y Medio Oriente y la Dirección General de Protección Consular de la Cancillería, ha mantenido contacto permanente con las familias para informarles del curso de las acciones legales y brindar asistencia integral.

También afirmó que seguirá atenta a las próximas audiencias hasta que concluya el proceso y ambos puedan regresar a México, al tiempo que reiteró que la protección de los connacionales es una prioridad del Gobierno mexicano.

Ambos mexicanos, colaboradores de TUDN, la rama especializada en deportes del conglomerado de noticias N+, estaban en Sudáfrica en una cobertura previa de la selección local rumbo al Mundial de 2026. EFE

jsm/gad