México denuncia «mucha imaginación» tras reportaje de The New York Times sobre fentanilo

Ciudad de México, 2 ene (EFE).- El Gobierno de México denunció este jueves «mucha imaginación» derivada de las series televisivas tras un reportaje de The New York Times sobre la producción de fentanilo en un presunto laboratorio en pleno centro de Culiacán, capital del norteño estado de Sinaloa, cuna del homónimo cartel.

“Hay un fenómeno de fetichismo de la mercancía, de mucha imaginación, y de mucha publicidad, sobre todo a partir de series televisivas que han hecho una caricatura de la producción de este método”, sostuvo Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar, organismo del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que «no es creíble» el artículo que publicó el diario neyorquino el domingo pasado en el que dos periodistas entran a un laboratorio de fentanilo en Culiacán en medio de la pugna interna del Cartel de Sinaloa, que ha dejado más de 500 muertes desde el 9 de septiembre.

En el reportaje las reporteras aseguran que entraron con trajes de protección tipo hazmat y máscaras de gas, pero el cocinero solo llevaba un cubrebocas quirúrgico, y él y su ayudante atendían un pedido de 10 kilogramos de fentanilo.

Pero Svarch sostuvo que, «si hubiera sido fentanilo lo que estuvieran produciendo, el operador, la persona que estaba haciéndolo, hubiera durado 30 segundos y hubiera caído fulminado producto de los vapores que representa la síntesis del fentanilo”.

“De lo que se trata esta discusión, con bases científicas, es de si debemos o no mencionar en esta (conferencia) mañanera y en cualquier lugar y cualquier sitio cuando hay una nota que evidentemente no tuvo información creíble», agregó Sheinbaum.

Juana Peñaloza, química analista de precursores en campo de la Secretaría de Marina, aseguró que «no es posible reunir indicios suficientes para determinar que se realizó un proceso de síntesis de clorhidrato de fentanilo» porque «se menciona muy poco o nada del proceso de síntesis y las sustancias químicas utilizadas”.

“Se concluye que no existen los elementos suficientes para demostrar que la información presentada en el artículo de The New York Times documenta un laboratorio de síntesis de clorhidrato de fentanilo», remarcó.

El artículo se publica mientras crece la presión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para que México combata el fentanilo, una droga sintética que ha provocado una epidemia de sobredosis en entre estadounidenses.

“Por supuesto que combatimos principalmente la comercialización de estas drogas y particularmente el fentanilo, y vamos a colaborar por razones humanitarias siempre para evitar si hay tráfico de fentanilo a Estados Unidos desde México y la venta en nuestro propio país», comentó Sheinbaum. EFE

