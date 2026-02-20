México descarta que investigue en Sonora la desaparición de la madre de periodista Guthrie

Ciudad de México, 20 feb (EFE).- El Gobierno de México descartó este viernes que exista alguna línea de investigación en su territorio relacionada con la desaparición de la madre de la presentadora de la cadena estadounidense NBC, Savannah Guthrie, luego de versiones periodísticas que apuntaban a una posible pista en el estado de Sonora, fronterizo con EE.UU.

“Es negativo, se corroboró directamente con el FBI. No hay ninguna línea que apunte a Sonora ni ningún grupo de investigación trabajando en conjunto sobre esa línea, sobre este caso en México”, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

La reacción del funcionario se produce después de que algunos medios reportaran que autoridades estadounidenses exploraban una línea que involucraría a México, y que incluso habría un grupo de investigación trabajando en conjunto en esa estado del norte del país.

García Harfuch señaló que las autoridades mexicanas verificaron la información con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) de Estados Unidos y reiteró que no existe indagatoria alguna en el país vinculada con el caso.

«Ningún indicio ni ninguna línea de investigación que pudiera dirigir que estuviera en nuestro país», añadió.

La desaparición ha generado atención mediática en Estados Unidos debido a la notoriedad pública de Savannah Guthrie, conductora del programa matutino ‘Today’ de NBC.

De acuerdo con medios estadounidenses, investigadores del FBI se habrían comunicado con funcionarios mexicanos, pues una de sus sospechas era que posibles secuestradores de la mujer, desaparecida la madrugada del 1 de febrero, la hubiesen trasladado por la frontera entre Arizona, en Estados Unidos, y Sonora, en México.

Aún así, los agentes estadounidenses reconocieron que no hay indicios de que la víctima de 84 años esté en México, por lo que los contactos solo fueron una precaución.

Ante los reportes, el fiscal general de Sonora, Gustavo Salas, declaró el jueves a los medios que no han recibido «ninguna solicitud» de Estados Unidos sobre el caso, pero sí ha habido una «comunicación verbal» con el agregado del FBI en el estado.

En tanto, las Madres Buscadoras de Sonora, una de las principales organizaciones de búsqueda de desaparecidos de México, emitió una ficha de búsqueda con los datos de Nancy Guthrie.

La desaparición de la mujer cumple casi 20 días mientras las autoridades aún no han informado de la identidad de los posibles secuestradores ni el motivo del crimen, aunque han sugerido que podría ser un ataque dirigido contra ella.

El FBI ha publicado también imágenes del sospechoso obtenidas de un video recuperado «de datos residuales ubicados en sistemas internos» de una cámara de seguridad, que muestran un hombre enmascarado con una malla que cubre su rostro y con guantes. EFE

