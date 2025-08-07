México detiene a cinco integrantes del Cártel del Pacífico en fronteriza Tijuana

2 minutos

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- Cinco integrantes del Cártel del Pacífico fueron detenidos durante dos operaciones simultáneas realizadas en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California (noroeste de México), por fuerzas armadas mexicanas durante el registro de dos domicilios.

En los registros realizados en dos domicilios, además de las detenciones, se incautaron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, 85 cartuchos útiles, una bolsa con metanfetamina y una bolsa de plástico con marihuana, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado.

Fuentes oficiales revelaron a EFE que los detenidos fueron identificados como Alfonso Villa Briones, alias ‘Cabo13’; Juan David Ramírez Saldaña y Lizeth Ramírez Flores; Arturo Isaí Delgadillo Escutia, alias ‘El Chila’ y Rosa María García Flores, todos ellos integrantes del cártel que opera en la zona.

La operación fue realizada por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México han realizado más de 5.800 detenciones, incluyendo capos buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense, tras los acuerdos para evitar aranceles a México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reforzar el combate contra el tráfico de drogas. EFE

dcb/csr/psh