The Swiss voice in the world since 1935

México detiene a cinco integrantes del Cártel del Pacífico en fronteriza Tijuana

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 7 ago (EFE).- Cinco integrantes del Cártel del Pacífico fueron detenidos durante dos operaciones simultáneas realizadas en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California (noroeste de México), por fuerzas armadas mexicanas durante el registro de dos domicilios.

En los registros realizados en dos domicilios, además de las detenciones, se incautaron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, 85 cartuchos útiles, una bolsa con metanfetamina y una bolsa de plástico con marihuana, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado.

Fuentes oficiales revelaron a EFE que los detenidos fueron identificados como Alfonso Villa Briones, alias ‘Cabo13’; Juan David Ramírez Saldaña y Lizeth Ramírez Flores; Arturo Isaí Delgadillo Escutia, alias ‘El Chila’ y Rosa María García Flores, todos ellos integrantes del cártel que opera en la zona.

La operación fue realizada por efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y Policía Estatal.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México han realizado más de 5.800 detenciones, incluyendo capos buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) estadounidense, tras los acuerdos para evitar aranceles a México con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reforzar el combate contra el tráfico de drogas. EFE

dcb/csr/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR