México envía ayuda humanitaria a Cuba mientras Chile y Rusia prometen asistencia

Dos buques de México atracaron este jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington, mientras Rusia y Chile prometieron enviar asistencia al país caribeño.

El arribo de los buques Papaloapan e Isla Holbox, enviados por el gobierno de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum, se produce mientras México negocia una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles al país que le suministre hidrocarburos.

Según el gobierno mexicano, los barcos transportaron 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

En México aún quedan «más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas» a la isla, según informaron autoridades mexicanas.

«Siempre ha sido México un país solidario con Cuba», declaró a la AFP la cubana Marila García, de 52 años.

La mujer, que paseaba por la costanera del malecón de La Habana, recordó que México «fue el único país» que mantuvo relaciones cuando Cuba fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1962.

De su lado, el pescador Eliécer Rodríguez, de 34 años, destacó que, ante las presiones de Washington, «el único» país «que está respondiendo ahora mismo es México». «Siempre ha sido fiel», apuntó.

Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, La Habana acusa a Trump de querer «asfixiar» la economía de la isla, donde desde el lunes entró en vigor un paquete de medidas de emergencia, como el racionamiento de gasolina, la semana laboral de cuatro días en las administraciones, el teletrabajo o las clases universitarias a distancia.

La escasez de combustible también llevó a «a reducir el personal presencial en hospitales y policlínicos», así como «la actividad quirúrgica», explicó el lunes el ministro de Salud, José Ángel Portal.

– Asistencias de Chile y Rusia –

El Chile, el gobierno saliente del izquierdista Gabriel Boric confirmó este jueves que proyecta enviar ayuda humanitaria a Cuba, «tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo» y «más allá de las características políticas que pueda tener su régimen».

«Es una ayuda de carácter monetario, que realmente nadie podría objetar», declaró a la prensa su canciller Alberto Van Klaveren, sin precisar el monto.

Entretanto, el diario ruso Izvestia informó este jueves que Rusia podría suministrar petróleo a Cuba, su aliado estratégico en el Caribe, como parte de su asistencia «humanitaria».

«Hasta donde sabemos, se espera que Rusia pronto suministre petróleo y derivados de petróleo a Cuba como ayuda humanitaria», dijo el Ministerio de Desarrollo Económico de Moscú, citado por el periódico.

El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, denunció las «medidas asfixiantes» de Estados Unidos contra la isla, que enfrenta una situación «realmente crítica».

Cuba está sumida desde hace seis años en una grave crisis económica, con fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicinas, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo.

Esa situación se ha agudizado por la brusca suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor de combustible durante los últimos 25 años, tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el 3 de enero.

En un comunicado divulgado en Ginebra, un grupo de relatores especiales en derechos humanos condenó la orden ejecutiva mediante la cual Trump amenaza con imponer aranceles a los países que suministren crudo a la isla, alegando que La Habana representa una «amenaza excepcional» para Estados Unidos.

«Interferir en las importaciones de combustible podría provocar una grave crisis humanitaria con efectos en cadena para los servicios esenciales», advirtieron los expertos que trabajan para Naciones Unidas, aunque no hablan en su nombre.

