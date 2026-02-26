México exige la suspensión de una subasta con 40 piezas arqueológicas nacionales en París

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- La Secretaría de Cultura de México exigió este jueves la suspensión de una subasta con 40 piezas arqueológicas que se celebrará el viernes en París, Francia, al remarcar que la defensa de su patrimonio cultural «es una responsabilidad de Estado y un acto de justicia histórica».

«Exigimos la suspensión de la subasta presencial ‘Les Empires de Lumière’, programada para el 27 de febrero en París por la Casa Millon, donde se identificaron 40 piezas arqueológicas propiedad de la Nación e inalienables por ley», expresó en un mensaje en redes sociales, la titular de la Secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza

Asimismo, informó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un dictamen en materia de arqueología «a partir del catálogo de la subasta» y determinó que 40 de los objetos anunciados constituyen bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de México, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

En la misiva, Curiel de Icaza expresó su «rotunda desaprobación y rechazo» a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural del país norteamericano.

«Dichos bienes son propiedad de la nación, inalienables e imprescriptibles», agregó, por lo que su exportación está prohibida desde 1827 y «su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita».

La Secretaria de Cultura, «hace un llamado a detener el ofrecimiento y venta de dichas piezas» y explicó que se trata de vestigios que constituyen la memoria de los pueblos originarios.

«Hago de su conocimiento que se han iniciado los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes con relación a la venta en cuestión, con el interés de que las piezas sean repatriadas a territorio mexicano por los canales diplomáticos y legales oficiales», apuntó Curiel de Icaza.

También exhortó a la casa de subastas a «reflexionar sobre los códigos éticos y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos».

Desde 2018 el Gobierno mexicano ha recuperaron unas 16.500 piezas culturales al combatir subastas en ciudades como Nueva York, París y Roma, en las que se ofrecían objetos robados o que pertenecen al patrimonio de México, además de intensificar las demandas ante Gobiernos extranjeros para recuperar piezas arqueológicas y artísticas. EFE

