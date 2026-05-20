México frena polémico megaproyecto turístico ‘Perfecto Day’ en el Caribe

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Ciudad de México, 19 may (EFE).- El Gobierno de México descartó este martes aprobar el megaproyecto turístico ‘Perfect Day’, en el estado de Quintana Roo, en el sureste mexicano.

El megaproyecto crucerista contempla la construcción de un parque acuático turístico de más de 260 acres en Mahahual, una pequeña comunidad pesquera del Caribe mexicano.

El proyecto contemplaba recibir hasta 20.000 pasajeros diarios de cruceros en Mahahual, una escala que detonó cuestionamientos ambientales y sobre presión turística en la costa sur de Quintana Roo.

El desarrollo plantea ubicarse junto al Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera de coral más grande del mundo.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat), Alicia Bárcena, aseguro que «no se va a aprobar en proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean”.

“Sabemos que la empresa está buscando también desistirse de este proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo va a aprobar”, sostuvo.

El pronunciamiento ocurre tras críticas de organizaciones ambientales que advierten de un posible impacto en arrecifes, manglares, costa y ecosistemas del Caribe mexicano.

Entre las ONG, destacan Greenpeace México y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), que cuestionaron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa Royal Caribbean.

Más de 3,7 millones de personas han firmado una petición para frenar el proyecto, al advertir posibles riesgos para manglares protegidos, arrecifes de coral, zonas de anidación de tortugas marinas y ecosistemas costeros.

La campaña también exige una revisión ambiental integral y un debate público sobre el modelo de desarrollo turístico en la región.

La decisión se da además en medio de una creciente presión sobre los desarrollos turísticos de gran escala en zonas ambientalmente sensibles del sureste mexicano, particularmente en áreas vinculadas a arrecifes, manglares y selva costera.

Previamente, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló en su conferencia matutina que el Gobierno no apoyaría el proyecto, tras los cuestionamientos de ambientalistas. EFE

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