México incauta en el Pacífico 265 kilos de cocaína valorados en 3,25 millones de dólares

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Ciudad de México, 8 abr (EFE).- Agentes de la Secretaría de la Marina (Semar) de México incautaron este miércoles en el Pacífico 265 kilogramos de cocaína valorados en unos 56,7 millones de pesos (unos 3,25 millones de dólares).

La operación tuvo lugar en el estado occidental de Michoacán y concluyó sin arrestos.

El Gabinete de Seguridad informó en un comunicado de que la mercancía fue incautada en el marco de operativos marítimos desplegados por las fuerzas de seguridad, quienes localizaron una embarcación menor con un motor fuera de borda, cuatro bultos y tres bolsas con un peso aproximado de 265 kilogramos de presunta cocaína.

El decomiso se realizó a través de un seguimiento marítimo que se inició a 66 millas náuticas (unos 122 kilómetros) al noroeste de las costas de Lázaro Cárdenas y culminó cuando la embarcación infractora tocó tierra en las costas de Maruata, Michoacán.

Las autoridades subrayaron que se impidió la posible distribución de unas 530.000 dosis de drogas.

«Estas acciones forman parte de las operaciones de vigilancia marítima que realiza la Secretaría de Marina a través de la Armada de México para inhibir la acción de grupos delictivos y representan una afectación significativa a sus estructuras financieras», concluyeron.

Según cifras del Gabinete de Seguridad, desde la llegada de Claudia Sheinbaum al poder en octubre de 2024, la Marina incautó 62 toneladas de cocaína en alta mar como «parte de las acciones para debilitar las operaciones del crimen organizado».

Los narcotraficantes utilizan distintas vías, entre ellas el mar, para el tráfico de drogas en México y su potencial traslado hacia Estados Unidos. EFE

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