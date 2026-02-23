México informa a Canadá que la situación se normalizará «en los próximos días»

Toronto (Canadá), 23 feb (EFE).- Canadá fue informado este lunes por el Gobierno de México de que espera que la situación en el país se normalice «en los próximos días» después de los hechos de violencia que se iniciaron por la muerte el domingo del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, afirmó este lunes en una rueda de prensa que está en contacto con su homólogo mexicano, Marcelo Ebrard, quien le informó de que espera «que la situación se normalice en los próximos días».

«Estoy vigilando la grave situación de seguridad, que está evolucionando de forma rápida, en varias regiones de México, en particular los estados de Jalisco (incluida Guadalajara y Puerto Vallarta), Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo y Baja California», afirmó Anand.

La ministra canadiense también dijo que Ebrard le informó de que la operación que acabó con la vida de El Mencho fue «puntual» y que «no continuará» y añadió que Canadá no fue informada por las autoridades mexicanas.

«No me proporcionaron ninguna indicación sobre esta operación en particular y por lo que sé, creo que el Gobierno de Canadá no fue informado de que se iba a producir», añadió.

A la pregunta de si cree que el Gobierno mexicano tiene el control, Anand se limitó a señalar que las autoridades mexicanas le han indicado que la «situación debería estabilizarse» en los próximos días.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá emitió a medianoche un nuevo aviso de viaje a México en el que aconseja a sus ciudadanos que eviten los viajes no esenciales a más de la mitad del país debido a «los elevados niveles de violencia y el crimen organizado».

Según la información proporcionada por Anand, al menos dos canadienses resultaron heridos en los ataques protagonizados el domingo por miembros del CJNG, aunque añadió que las lesiones «no amenazan su vida». EFE

