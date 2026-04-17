México inicia la restauración de pinturas rupestres en el estado de Coahuila

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Ciudad de México, 17 abr (EFE).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) inició trabajos de conservación y restauración en sitios con manifestaciones gráfico-rupestres pintadas hace milenios en Cuatro Ciénegas, estado de Coahuila, noroeste del país, tras las afectaciones registradas en enero 2025, indicó este viernes la titular de la Secretaría de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza.

La funcionaria indicó que el INAH arrancó dichas labores en los sitios Cueva Pinta y Cueva Pinta VI.

El proyecto «contempla el registro, análisis y posible reintegración de fragmentos, mediante un proceso técnico especializado que permitirá resarcir los daños, fortalecer la protección de estos espacios y ampliar el conocimiento sobre manifestaciones culturales de miles de años de antigüedad», señaló Curiel en un mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, en un comunicado, el INAH explicó que se trata de «espacios de cazadores-recolectores con manifestaciones gráfico rupestres» pintadas a lo largo de varias generaciones desde hace varios milenios.

«Cueva Pinta, de 5 metros de ancho, 3 metros de altura y 1,5 metros de profundidad, presenta más de 150 figuras en las paredes, en colores rojo, amarillo, blanco, negro y naranja», indicó.

Y destacó que gran parte de las figuras están superpuestas, lo que sugiere que fueron hechas en diferentes momentos, «entre 5,000 y 500 años antes del presente; y Cueva Pinta VI es un pequeño abrigo rocoso de apenas dos metros de ancho, con figuras en color rojo».

El proyecto, precisó, está a cargo de la restauradora Sandra Cruz Flores, titular del Programa Nacional de Conservación del Patrimonio Gráfico-Rupestre y especialista en conservación de este tipo de bienes culturales, quien dirige a un equipo de seis restauradoras.

En enero de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de daño a monumentos arqueológicos tras la extracción de una pintura rupestre del sitio «La Cueva Pinta».

En su momento, la FGR indicó que recibió una denuncia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en Coahuila, sobre el daño y destrucción del patrimonio arqueológico nacional en el sitio, ubicado en la Sierra de Australia, en ese estado mexicano.

Durante la inspección por parte del personal del INAH, «se constató el daño irreparable causado por la extracción de una figura pintada y el intento de sustracción de al menos otras dos, para lo cual se utilizó, al parecer, una sierra eléctrica, ya que se cortó parte de la pared para sacar una placa con una figura pintada, en este caso la representación de una mano». EFE

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