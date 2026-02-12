The Swiss voice in the world since 1935
México insiste en ofrecerse como facilitador de «diálogo» entre EE.UU. y Cuba

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este jueves en que su Gobierno está dispuesto a facilitar el «diálogo» entre Estados Unidos y Cuba, en medio de las tensiones por las sanciones anunciadas por Washington a los países que suministren petróleo a la isla y la aguda crisis económica que atraviesa este país.

“Ya lo hemos hecho. Depende de los dos países. Nosotros, tanto al Departamento de Estado de Estados Unidos como a través de la embajada (de Cuba) en México, hemos planteado que México pone todo de su parte para poder generar un diálogo que permita en el marco de la soberanía de Cuba”, afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. EFE

