México insiste en que la Colección Gelman no se vendió y que va a España de forma temporal

3 minutos

Ciudad de México 30 mar, (EFE).- El Gobierno de México aclaró este lunes que la Colección Gelman, con cuadros de Frida Khalo y Diego Rivera, no se ha vendido, es propiedad de coleccionistas mexicanos y regresará al país en 2028, conforme a la regulación de salidas temporales de obras con declaratoria de Monumento Artístico.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, subrayó que la colección «es mexicana, no se vendió, solo sale de manera temporal», en respuesta a dudas públicas sobre su itinerancia internacional y su colaboración con la española Fundación Banco Santander.

Actualmente, la Colección Gelman está siendo exhibida en México, en el Museo de Arte Moderno de Chapultepec, en donde ya la han visitado más de 50.000 personas y en junio será trasladada a Santander.

Un traslado que forma parte del acuerdo entre el Banco de Santander y la familia Zambrano, propietaria de la Colección Gelman.

Este acuerdo, rubricado el pasado mes de enero, establece que la entidad bancaria española se encargará de la «conservación, investigación y exhibición» de lo que se denominará Colección Gelman Santander, que tendrá una «presencia permanente pero dinámica» en el Faro de Santander.

Curiel recordó, en la conferencia diaria del Gobierno, que en México existen más de 35 colecciones privadas con obras «con declaratoria de monumento artístico», y explicó que esta figura tiene el propósito de «regular su conservación para protegerla y para prohibir su exportación definitiva».

La funcionaria insistió en que el esquema con la Fundación Banco Santander es exclusivamente operativo.

«Es única y exclusivamente para apoyo en gestión. Esto se hace, normalmente, la entidad bancaria que hace pues fortalece la conservación, paga el aseguramiento y se encarga de itinerar por distintas partes del mundo con museos, la colección. Sin embargo, es gestión, no es adquisición», zanjó.

«La colección sigue siendo de coleccionistas mexicanos», agregó.

Subrayó que, como marca la Ley Federal sobre Monumentos, estas piezas solo pueden salir del país de forma temporal.

La Colección Gelman, considerada una de las más relevantes del arte moderno mexicano, cuenta con «30 obras con declaratoria de monumento artístico como Frida Kahlo, Diego Rivera, (José Clemente) Orozco, María Izquierdo, (David Alfaro) Siqueiros y otras 200 obras».

Recordó, asimismo, que «desde el 2010 ha salido más de 30 veces del país» con los permisos correspondientes.

Según Curiel, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) mantiene la supervisión técnica de la muestra, por lo que existe un convenio de acompañamiento durante cinco años, aunque Curiel recordó que, como establece la Ley Aduanera, “la exposición y la colección tiene que regresar a México cada dos años”.

La secretaria de Cultura adelantó que la colección regresará al país en 2028 tras su itinerancia posterior al Mundial de Fútbol, y que será la propia gestión privada la que anuncie sus futuras sedes internacionales. EFE

csr/afs/ga/ppc/agf

(foto)