México localiza las dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevaban ayuda a Cuba

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Ciudad de México, 28 mar (EFE).- Una aeronave de la Armada mexicana localizó las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido hace una semana en el Caribe mexicano tras zarpar de Isla Mujeres rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, informó este sábado la Secretaría de Marina (Semar) de México.

Añadió que las embarcaciones fueron ubicadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana y que un buque de la Semar “ya se dirige a la zona para brindar apoyo”, en una publicación en redes sociales.

“Se mantiene comunicación vía radio”, apuntó el mensaje, sin dar detalle sobre el estado de salud de os nueve tripulantes que viajaban en las naves. EFE

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