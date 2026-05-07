México pide a EEUU «pruebas» tras su acusación de narcotráfico al gobernador de Sinaloa

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Ciudad de México, 7 may (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este jueves a Estados Unidos presentar «pruebas» si mantiene acusaciones contra altos cargos mexicanos y destacó la «responsabilidad compartida» para combatir el narcotráfico a ambos lados de la frontera.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria mexicana negó que su Gobierno proteja al gobernador con licencia de Sinaloa, el oficialista Rubén Rocha, señalado por presuntos nexos con el narcotráfico.

“Pruebas”, respondió Sheinbaum al ser preguntada después de que el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, hubiera advertido de que continuarán las acusaciones contra resonsables mexicanos.

La mandataria aseguró que su Gobierno no protege a nadie, pero sostuvo que cualquier detención en México debe cumplir con la legislación nacional.

“Lo he dicho yo muy claramente: no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana”, afirmó.

Sheinbaum dijo que, hasta ahora, Estados Unidos no ha enviado elementos suficientes para proceder contra mexicanos señalados y criticó que, en uno de los casos difundidos, la única prueba presentada haya sido una hoja con una anotación de pago.

La presidenta sostuvo que la cooperación bilateral debe ser recíproca y recordó que México ha entregado a más de 90 personas requeridas por Estados Unidos que estaban en cárceles mexicanas.

En contraste, dijo que su Gobierno ha pedido a Washington entregar a cerca de cuatro personas vinculadas con casos de contrabando de combustibles, denominado en México ‘huachicol’, y a dos relacionadas con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014, sin que hasta ahora haya respuesta.

“Entonces es responsabilidad compartida. Y si tienen algo contra algún mexicano, las pruebas y aquí se juzga, de acuerdo con los criterios del sistema penal acusatorio y de la Constitución”, apuntó.

Las acusaciones de Washington forman parte de una solicitud dirigida al Gobierno mexicano para la detención urgente de diez responsables sinaloenses, incluido el gobernador Rocha Moya, por presuntamente colaborar con el Cartel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Rocha Moya, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), solicitó el sábado licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso.

El Gobierno de México ha respondido que la petición de EE.UU. no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de urgente.

Todos los implicados han rechazado las acusaciones, en un caso que ha generado una fuerte controversia política en México y tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos

Sheinbaum insistió en que la relación con Washington debe mantenerse bajo cuatro principios: respeto a la soberanía y la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto mutuo y confianza mutua.

También rechazó cualquier injerencia o intervención, “menos en asuntos políticos”, aunque afirmó que continúan la comunicación, la colaboración y la coordinación con Estados Unidos. EFE

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