México prevé un impacto «neutro» en su economía ante alza del petróleo por guerra en Irán

2 minutos

Cancún (México), 20 mar (EFE).- El secretario de Hacienda de México, Édgar Amador, estimó este viernes un impacto «neutro» en las finanzas públicas pese al menor cobro del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) para amortiguar el aumento de los precios de los combustibles, en medio del conflicto en Medio Oriente que ha disparado el barril del petróleo a más de 100 dólares.

En el marco de la 89 Convención Bancaria, el principal evento del sector financiero que se celebra en Cancún (Quintana Roo, sureste del país), Amador señaló que aunque esperan una menor recaudación del IEPS, los ingresos se compensarán por mayores precios de las exportaciones de crudo mexicano.

«Como Pemex (Petróleos Mexicanos) consolida en el balance público y Pemex recibe más ingresos por mayores precios del petróleo, al final tenemos un efecto relativamente neutro», señaló a medios.

Recordó que, en 2022, cuando los precios de los energéticos también repuntaron por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, en el país se tuvo un efecto similar que calificó como «relativamente menor».

Amador recordó que Hacienda impulsa subsidios a los combustibles, dejando de cobrar el IEPS, para ayudar a que el alza en los precios de las gasolinas y el diésel no tenga un impacto fuerte en los bolsillos de los ciudadanos.

«Es un mecanismo muy transparente, cuyo objetivo es ayudar el poder de compra de las familias mexicanas (…). Es un esfuerzo fiscal», dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) afirmó que «el efecto más importante es el incremento posible en el costo de combustibles», lo que podría elevar la inflación en el país, que estimó cierre el año en 3,5 %, en línea con la proyección del Banco de México.

Según estimaciones del BBVA México, el país podría dejar de recaudar casi 38.000 millones de pesos (unos 2.111 millones de dólares) por concepto de IEPS sobre gasolinas y diésel, pero ganaría unos 53.000 millones de pesos (unos 2.944 millones de dólares) por exportación de petróleo.

Esto se traduciría en una ganancia neta aproximada de 15.000 millones de pesos (unos 833 millones de dólares) con un escenario en el que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán dure solo seis semanas. EFE

jsm/afs/pcc

(foto)