México promete blindar el Mundial de 2026

afp_tickers

4 minutos

Miles de policías armados hasta los dientes patrullan calles colmadas de extranjeros en Ciudad de México, mientras fuerzas especiales ensayan maniobras para neutralizar posibles cárteles de la droga.

Las autoridades mexicanas se dicen listas para garantizar la seguridad del Mundial de fútbol, que comienza este jueves.

El torneo se celebra tres meses y medio después de la muerte de un poderoso capo en un operativo militar que desembocó en bloqueos viales, quema de vehículos y cierre de comercios en represalia, y encendió alarmas.

Ahora el país espera la visita de más de 5 millones de visitantes durante el mayor torneo del fútbol.

La cifra no es ajena a este país visitado anualmente por decenas de millones de turistas atraídos, además de por su cultura y gastronomía, por competiciones de Formula 1 o conciertos de grandes estrellas.

«La ciudad tiene muchísima experiencia en la organización de este tipo de eventos, en el manejo de multitudes. Hay confianza», dijo a la AFP el jefe policial de la capital, Pablo Vázquez.

México organiza por tercera vez el Mundial, ahora con Estados Unidos y Canadá.

– «Ningún riesgo» –

Los días previos al Mundial se caracterizaron por protestas de maestros en huelga, que bloquearon carreteras y llevaron al gobierno a cerrar con barreras metálicas los accesos a la gran plaza central, el Zócalo.

En medio de la explanada se levanta el ‘fan fest’ de la ciudad, con capacidad para unos 55.000 fanáticos. Allí la presidenta Claudia Sheinbaum tiene previsto asistir al partido inaugural. No acudirá al estadio.

Las manifestaciones han generado caos en el ya complicado tránsito de la ciudad, una verdadera preocupación de cara al Mundial, sobre todo porque los educadores amenazaron con más protestas, al igual que otros colectivos como los buscadores de desaparecidos.

«Vamos a garantizar (…) que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien, en paz y tranquila», afirmó Sheinbaum el lunes.

Pero la violencia que siguió a la muerte del capo Nemesio «El Mencho» Oseguera, el 22 de febrero, reveló las vulnerabilidades del país en seguridad. Veinte de los 32 estados fueron blanco del terror que impuso su Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) después del operativo militar por su captura, a unos 130 km de Guadalajara, una de las sedes mundialistas.

Preocupa un escenario semejante, pero la gobernante izquierdista dio «todas las garantías» para el Mundial. «Ningún riesgo» para los visitantes, sostuvo.

– «Extraño» –

La policía de Ciudad de México dispuso patrullas en calles de barrios turísticos como Roma y Condesa. El despliegue en el centro es superior, con unidades antimotines.

«Es extraño ver tantos policías», estimó Henry Ricketts, un turista canadiense en el centro histórico de la capital. «En Canadá no hay despliegue extra de policías, entonces resulta un poco inquietante».

«Yo siento que posiblemente (los turistas) terminen asustados», expresó por su parte Miriam Sánchez, una mexicana que se dice acostumbrada a estos despliegues.

La violencia varía según la región del país. Estados como Sinaloa, Guanajuato o Chihuahua están entre los más peligrosos.

También Jalisco, donde queda Guadalajara. Cerca de su estadio Akron, por ejemplo, se hallaron fosas clandestinas del narco.

La FIFA ha expresado confianza sobre la seguridad en México.

– Paz «garantizada» –

Los esfuerzos de seguridad se enmarcan en el bautizado Plan Kukulkán, que coordina los esfuerzos de casi 100.000 efectivos entre militares, policías y guardias privados.

La AFP acompañó un entrenamiento de asalto y rescate de un comando de élite responsable de los operativos contra «El Mencho» y Ovidio Guzmán, hijo de «El Chapo» capturado en 2023 y extraditado a Estados Unidos.

En unos siete minutos, francotiradores neutralizan a potenciales enemigos desde más de 300 metros y abren paso a paracaidistas que toman por asalto un centro poblado.

Con el área asegurada, las fuerzas de élite de la Guardia Nacional -las FERI- rescatan a una rehén entre explosiones, humo y ráfagas de alto calibre.

«El reto principal es que esta Copa del Mundo sea una de las más exitosas en la historia», dice el teniente coronel Manuel Cabrera, segundo comandante de la FERI. «Estén seguros de que la paz aquí está garantizada».

jla-jt/acc/ag