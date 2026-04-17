México recibe a Puerto Rico, confiado en ahogarlo en la eliminatoria mundialista

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Toluca (México), 17 abr (EFE).- La selección mexicana recibirá mañana a Puerto Rico en Toluca con el propósito de ahogarlo en la gran altitud para ganar y clasificarse a la final de la eliminatoria de la Concacaf para la Copa Mundial de fútbol femenino de 2027.

Aunque con un empate también accedería a la fase de las ocho mejores, las mexicanas del entrenador español Pedro López saldrán a vencer a un cuadro que tendrá un reto mayor, al enfrentarse a un equipo superior a 2.600 metros sobre el nivel del mar.

Colocadas en el lugar 28 de la clasificación mundial, las mexicanas son favoritas ante un cuadro situado en el escalón 77 del ránking, con una plantilla limitada, aunque con jugadoras de calidad como Jill Aguilera, con nueve goles en el campeonato.

Los encuentros en la fase de grupos de la eliminatoria han mostrado el bajo nivel de varios equipos de Norte, Centroamérica y el Caribe, lo cual ha propiciado goleadas colosales, como el 21-0 de Costa Rica a Islas Caimán y el 13-0 de Guatemala a ese rival.

México y Puerto Rico se han beneficiado del escaso fútbol de sus rivales. Las mexicanas golearon 14-0 a San Vicente y las Granadinas, 7-0 a Santa Lucía y 9-0 a Islas Vírgenes estadounidenses, rivales ante los cuales las puertorriqueñas vencieron por 10-0, 7-0 y 9-0.

Mañana, el equipo de López saldrá a acosar desde temprano a las caribeñas, con una ofensiva liderada por Charlyn Corral, quien busca el título de mejor goleadora del campeonato. El español deberá tomarse en serio al rival, al cual venció apenas 2-1 en el Estadio Azteca el 22 de septiembre de 2023.

Nat Gonzalez, seleccionador de Puerto Rico, intentará detener el poderoso ataque de México, que no contará con dos de sus principales figuras, Jacqueline Ovalle centrocampista del Orlando Pride estadounidense, y Diana Ordóñez, delantera del Tigres UANL, ambas lesionadas.

A pesar de las bajas, el Tri mantiene una gran línea ofensiva, con Corral en un gran momento y las centrocampistas María Sánchez y Stephany Mayor.

Si México gana o empata accederá a la final en la que ocho equipos, liderados por Estados Unidos y Canadá, disputarán cuatro boletos a la Copa Mundial de Brasil 2027 y dos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

– Alineaciones probables:

México: Esthefanny Barreras; Kenti Robles, Rebeca Bernal, Ivonne Gutiérrez, Kimberly Rodríguez; Aaliyah Farmer, Scarlett Camberos, Alice Soto, Stephany Mayor; María Sánchez, Charlyn Corral. Seleccionador: Pedro López.

Puerto Rico: Cristina Roque; Emma González, Gemma Gillespie, Amber DiOrio; Cristina Torres, Estefanía González, Jailene de Jesús, Melania Herrera; Jill Aguilera, Danielle Marcano, María Tapia. Seleccionador: Nat González.

Árbitro: Por designar.

Estadio: Nemesio Diez, en Toluca, a 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar.

Hora: 18.00 (00.00 GMT). EFE

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