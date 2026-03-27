México registra un déficit comercial de 463 millones de dólares en febrero

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Ciudad de México, 26 mar (EFE).- México tuvo en febrero pasado un déficit comercial de 463 millones de dólares pese a una subida de 15,8 % de las exportaciones, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi recordó que el déficit de febrero contrasta con la cifra positiva de 2.212 millones de dólares del mismo mes de 2025 y se registró después del déficit de 6.481 millones de dólares de enero pasado.

El cambio mensual “se originó de una ampliación del saldo de la balanza de productos no petroleros “ y “de un menor déficit de la balanza de productos petroleros”, apuntó el organismo autónomo en su reporte.

Además del incremento del déficit, las exportaciones totales aumentaron un 15,8 % interanual en febrero hasta los 56.581 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

Las ventas petroleras cayeron un 24,2 % interanual al situarse en 1.487,1 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras se elevaron un 17,5 % hasta los 55.364 millones de dólares.

«Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 15,9 % a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 26,4 %», ahondó el Inegi.

Asimismo, las importaciones aumentaron un 20,8 % hasta los 57.313,9 millones de dólares.

Las compras petroleras se contrajeron un 1,4 % año contra año, al ubicarse en 3.495,9 millones de dólares.

Mientras que las no petroleras crecieron un 22,6 % al sumar 53.818 millones de dólares.

México logró un superávit comercial en 2025, cuando reportó una balanza positiva de 771 millones de dólares, contrario al dato negativo de 8.212 millones de dólares de 2024.

El país cerró el 2025 con una balanza comercial fortalecida por su sector manufacturero, en un contexto de menor dependencia del petróleo y mayor diversificación de mercados.

México se ha afianzado al T-MEC para impulsar el crecimiento de su economía, de la que una cuarta parte depende de exportaciones a Estados Unidos, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronosticaron una recesión para México ante los aranceles de Donald Trump, que logró esquivar. EFE

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