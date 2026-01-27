México señala el exceso de velocidad como causa de descarrilamiento de tren con 14 muertos

Ciudad de México, 27 ene (EFE).- La fiscal general de México, Ernestina Godoy, informó este martes que el exceso de velocidad provocó el descarrilamiento en diciembre del Tren Interoceánico en el estado de Oaxaca (sur), que dejó 14 muertos y un centenar de lesionados.

«El maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro», afirmó Godoy, en un mensaje a medios.

Ante ello, señaló, el chófer del tren ha sido imputado penalmente por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

La fiscal general explicó que las investigaciones -incluido un análisis de la «caja negra» del tren- concluyeron que la unidad iba a 65 kilómetros por hora (km/h) en la curva donde ocurrió el descarrilamiento, cuando la máxima permitida es de 50 km/h.

Además, indicó que la unidad alcanzó los 110 km/h en línea recta, donde la velocidad máxima es de 70 km/h.

Niega daños en infraestructura

Por otro lado, Godoy descartó fallas en los frenos o en la máquina, así como la existencia de daños en la infraestructura ferroviaria que pudieran haber ocasionado el accidente.

«No se encontraron daños en los componentes de la superestructura y subestructura ferroviaria, es decir, rieles, fijaciones, durmientes, balasto, sub balasto y terraplenes», expuso.

No obstante, aseguró que las investigaciones continúan para descartar otros factores, entre ellos, condiciones geométricas de la vía, características del material rodante y la interacción rueda-riel, al tiempo que se realizan dictámenes periciales complementarios.

Finalmente, la fiscal general sostuvo que el caso no quedará «impune» y aseguró que se garantizará la reparación integral del daño a las víctimas, así como «el derecho de las familias y de la sociedad a conocer la verdad» de lo ocurrido.

El 28 de diciembre pasado, un tren se descarriló y cayó desde varios metros de altura en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dejando un saldo de 14 muertos y 98 heridos.

El Corredor Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos del Gobierno mexicano para conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, portuaria e industrial que atraviesa los estados de Oaxaca y Veracruz (sur del país).

Este proyecto, impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) e inaugurado en 2023, se había presentado como una alternativa logística al Canal de Panamá al conectar el Pacífico y el Atlántico mexicano, como un polo de desarrollo para el sur-sureste del país. EFE

