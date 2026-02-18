México supera los 10.000 casos de sarampión en un brote que ha provocado ya 31 muertes

Ciudad de México, 18 feb (EFE).- México superó esta semana los 10.000 casos de sarampión confirmados desde enero del año pasado a causa de un brote que se ha cobrado la vida de 31 personas, según los últimos datos de la Secretaria de Salud (SSA).

De acuerdo a las cifras del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Febriles Exantemáticas, en el país se registran ya 10.085 casos confirmados, de los cuales en esta semana se han contabilizado tres nuevos contagios.

Esto convierte a México en uno de los epicentros del continente americano del actual dbrote de sarampión, superando por más del triple a Estados Unidos, otro de los países afectados con más de 3.190 casos, según las autoridades estadounidenses.

En México, el sector de la población con más casos es el de los niños de 1 a 4 años (1.456), seguido de cerca por el rango de pequeños de 5 a 9 años (1.221).

Los estados que más casos concentran son Jalisco (oeste), Chihuahua (norte y fronterizo con EE.UU.) o Chiapas (sur).

Hay en total 31 defunciones confirmadas, la mayoría de ellas concentradas en el estado de Chihuahua, que ha registrado 21.

Ante el aumento de contagios, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó el martes que el Gobierno cuenta con vacunas suficientes para inmunizar a la población y enfatizó que, hasta ahora, se han inoculado más de 16 millones de vacunas.

«Insistimos mucho en que vacunen las niñas y los niños, que es muy importante porque es la población más vulnerable (…) Hay 27 millones de vacunas, se están distribuyendo bien», afirmó Sheinbaum, quien aseguró que «no hay problema» de abastecimiento. EFE

