México urge a ONU y a la OEA «garantizar» soberanía de los países tras ataque a Venezuela

2 minutos

Ciudad de México, 5 ene (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, urgió este lunes a las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) a «garantizar» la soberanía nacional y “la autodeterminación de los pueblos” tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela.

“La carta de las Naciones Unidas es muy clara en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, y la ONU, y otra organización multilateral, que es la OEA, pues deben de garantizar esto, siempre buscar una salida pacífica”, manifestó la mandataria durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional.

Sheinbaum reiteró que la posición de México será a favor de la “no intervención” y la solución pacífica en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, que lleva acabo este lunes, luego de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos.

También aseguró que en el encuentro con la OEA, que será celebrado con urgencia este martes, México sostendrá dicha posición.

Ante el interés de Estados Unidos por refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, la titular del Ejecutivo defendió que “los recursos naturales de cualquier estado o nación son parte de la soberanía de las naciones”.

“Es el pueblo y sus gobiernos, quienes deben definir cómo se utilizan estos recursos naturales, esa es siempre nuestra posición”, destacó.

Por ello, insistió en el fortalecimiento del continente como un “bloque económico”, luego de que también, el pasado domingo, los Gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay rechazaron “las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela” en un comunicado conjunto.

“Nuestra visión es que no es con la fuerza ni con la visión de un solo Estado, sino que es la visión de la cooperación para el desarrollo de todos los Estados que componen el continente”, aseveró.

En este sentido, Sheinbaum precisó que tras el ataque aéreo de Estados Unidos a Venezuela, el pasado sábado, ha mantenido llamadas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el de España, Pedro Sánchez, con quienes acordó el posicionamiento de los seis países firmantes de rechazar la intervención militar de Estados Unidos a Venezuela. EFE

