México urge frenar escalada en Medio Oriente y expresa «profunda preocupación» por ataques

2 minutos

Ciudad de México, 28 feb (EFE).- El Gobierno de México expresó este sábado su “profunda preocupación” tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y urgió “a evitar escalar más” el conflicto en Medio Oriente.

En un comunicado compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), México lanzó un “llamado urgente” a todas las partes a favorecer la vía diplomática y abstenerse del uso de la fuerza para preservar la paz y la estabilidad en la región.

La Cancillería mexicana sostuvo que su posicionamiento se ajusta a los principios constitucionales de política exterior y a la “convicción pacifista” de México, por lo que exhortó a evitar una mayor escalada del conflicto.

La Cancillería advirtió que una intensificación de la confrontación tendría consecuencias humanitarias y efectos “graves” sobre la población civil, además de impactos en la estabilidad global, por lo que reiteró “la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación”.

“Exhortamos a evitar escalar más el conflicto, cuyas consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global serían graves”, demandó.

El pronunciamiento mexicano llega después de que Estados Unidos e Israel lanzaran este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

La SRE agregó que las embajadas de México en Medio Oriente permanecen atentas y en contacto continuo con las y los connacionales que residen o transitan en la región, a fin de proporcionarles la asistencia consular que requieran. EFE

jsm/raa