México vuelve a ser epicentro del emprendimiento con la Feria Internacional de Franquicias

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- México volverá a ser el principal punto de encuentro para emprendedores e inversionistas con el regreso de la Feria Internacional de Franquicias 2026 (FIF2026) a la capital mexicana, un evento que, de acuerdo con sus organizadores, espera un crecimiento de 15 % en el número de marcas y visitantes.

La FIF2026 se celebrará del 5 al 7 de marzo de 2026 en el World Trade Center Ciudad de México, donde se reunirán más de 300 expositores, además de más de 30 marcas especializadas en proveeduría y se prevé la asistencia de más de 14.000 visitantes “de alto perfil”, entre emprendedores, empresarios e inversionistas.

El encuentro, organizado por Global Expo y con el aval de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), busca consolidarse como el evento más relevante del sector en América Latina, con franquicias provenientes de España, Argentina, Brasil, Costa Rica, por mencionar algunos destinos y diversos modelos de negocios innovadores.

El evento ocurre en un contexto en el que el mercado de franquicias mantiene un crecimiento sostenido de 6 % y una tasa de éxito cercana al 85 % a cinco años, por encima de los negocios independientes.

De acuerdo con el anuncio de los organizadores la feria reunirá “cientos” de marcas nacionales e internacionales que apuestan por esquemas de inversión compartida, microfranquicias y formatos híbridos, con tickets de entrada que en muchos casos arrancan desde 150.000 pesos (unos 8.571 dólares), con el objetivo de abrir la puerta a una nueva generación de inversionistas.

“Hoy vemos franquicias con estructuras más flexibles, inversiones compartidas y modelos diseñados para crecer. La FIF es el lugar donde estas oportunidades se vuelven tangibles”, enfatizó Lidia Quezada, directora de la FIF2026.

La edición 2026 apunta a concentrar oportunidades en sectores como alimentos y bebidas, salud y bienestar, servicios especializados y conceptos digitales, en momentos en que más emprendedores buscan iniciar, diversificar o fortalecer su portafolio con modelos “probados, escalables y cada vez más accesibles”.

A este escenario se sumará el FIF Summit, un programa de conferencias y paneles enfocado en crecimiento, innovación, tecnología, finanzas y gestión, diseñado para quienes buscan entender cómo evolucionan los modelos de franquicia y cómo invertir con visión de largo plazo.

La FIF marca la pauta a una serie de eventos a lo largo del año a realizarse como el Congreso de Franquicas Panamá, la International Franchise Expo en Nueva York, la International Franchise Show en Londres, la Franchise Expo West y South, en Los Ángeles y Florida, respectivamente. EFE

