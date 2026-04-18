Mëstiza lleva la identidad española a la electrónica en Coachella

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Mónica Rubalcava

Indio (EE.UU.), 18 abr (EFE).- Con una estética milimétrica y una presencia impecable, las DJ españolas Mëstiza convierten cada actuación en un rave de electrónica con ecos flamencos, y en Coachella prometen repetir la hazaña este domingo en la segunda semana del festival.

«Estar en Coachella para nosotros es un absoluto sueño desde hace años, y cuando nos anunciaron que íbamos a ser parte del cartel, pues qué te voy a decir, empezamos a preparar de inmediato nuestro espectáculo», cuenta en una entrevista con EFE Pitty Bernad.

En una edición marcada por el auge de la música electrónica, con la presencia de DJs veteranos que van de Fatboy Slim a David Guetta, y nuevos nombres en el cartel, el dúo español formado por Bernard y Bellah, se inserta en una escena que, aseguran, vive un momento de mayor reconocimiento global.

«La escena electrónica ha estado ahí desde siempre, pero sí está habiendo un reconocimiento extraordinario en los últimos años», apunta Bernard, quien conoció por primera vez la semana pasada al público del que es considerado uno de los festivales de música más importantes de la industria.

Su propuesta, que mezcla bases electrónicas con elementos del flamenco, reinterpreta la tradición española de forma integral más allá de lo sonoro, modernizando la estética en el arte visual, la danza y en la moda.

Dos días antes de actuar en la carpa Yuma de Coachella, Bernard y Bellah lanzaron ‘Spanish Chica’, su segundo álbum de estudio, inspirado en su propia cultura y que evoca una fuerza femenina marcada por la identidad.

«‘Spanish Chica’ es un homenaje a nuestra cultura española», dice a EFE Bellah, quien añade que también representa a «una mujer valiente, fuerte, que está orgullosa de sus raíces y que las lleva por bandera por todo el mundo. Es una actitud, una declaración de intenciones».

Tras debutar en 2023 con ‘Quëreles’, un álbum que rendía tributo a la tradición mediante una instrumentación orgánica y colaboraciones directas con el cante jondo, Mëstiza evoluciona con ‘Spanish Chica’.

En este nuevo trabajo, el dúo alcanza una mayor abstracción de los códigos flamencos, fundiendo la herencia española de forma más sutil y sofisticada dentro de una electrónica actual, respetando al género.

«Reinterpretar todos esos elementos clásicos del flamenco a la electrónica fue un salto para nosotras al principio, pero con el tiempo y después de estos cinco años, realmente creemos que lo hemos conseguido», relata Bernard, originaria de Albacete.

«Hemos trabajado en la soleá, en la bulería, en la alegría, en la rumba también, pero siempre reinterpretándola y creando un lenguaje nuevo, desestructurando esos esquemas del flamenco, pero siempre iniciando desde ahí», cuenta la malagueña Bellah.

Moda y espectáculo

Bellah y Bernard acompañan sus sets musicales con números de baile protagonizados por bailaoras de flamenco, algo poco común en la escena electrónica.

«Cuando el escenario lo permite solemos llevar un cuerpo de baile, y es importante que estas personas tengan muy en mente la fusión de la electrónica y el flamenco», explica Bernad, quien en Coachella compartió escenario con bailarinas flamencas con un aire futurista.

Mëstiza destaca además por una estética que, al igual que en su música, actualiza la moda flamenca y la traslada al presente en la pista de baile.

«Desde el principio sabíamos que la moda y todo la performance iba a ser parte absoluta del proyecto, es algo que formaba parte de nuestro contexto», cuenta Bellah.

Estilizados trajes de toreros, sombreros cordobeses y trajes tradicionales, en tonos rojos y negro, han protagonizado sus actuaciones, pero con ‘Spanish Chica’ se acercan más hacia el minimalismo.

«Es un álbum mucho más electrónico, por lo tanto esta estética tenía que acompañar al álbum», explica Bellah.

Tras su paso por Coachella, las artistas actuarán en el festival EDC Las Vegas en mayo, además de llevar su propio evento, Sacro, a ciudades como Miami o París, entre otras. EFE

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